ГИБДД работает на безопасность в условиях штормового ветра

Напомним, штормовое предупреждение на территории Большого Норильска было объявлено в 19 часов 29 ноября и сохраняется по сегодняшний день. Все пять дней наряды ГИБДД патрулируют улицы города, уделяя пристальное внимание автодорогам Норильск — Алыкель, Норильск — Талнах и трассе на Оганер.

Госавтоинспекторы просят водителей учитывать погодные условия, соблюдать правила дорожного движения и помнить, что от их действий на дороге зависит их собственная жизнь и жизни горожан. При резких температурных перепадах на проезжей части образуется микроплёнка изо льда, на которой в десятки раз сложнее контролировать поведение своего автомобиля. Неверно выбранная скорость или манёвр могут привести к ДТП.

Инспекторы ГИБДД в составе штаба «Шторм» каждый час проводят обследование автодорог на предмет улучшения или ухудшения дорожной ситуации с целью принятия необходимых мер реагирования. Личный состав дорожно-патрульной службы ОМВД России по городу Норильску в любой момент готов оказать помощь автомобилистам, попавшим в трудную ситуацию на дороге.

Актуальную информацию по обстановке на дорогах МО г. Норильска можно получить на сайте администрации города по ссылке https://www.norilsk-city.ru/meteo/ либо, позвонив в информационный центр по телефону +7(3919) 42-00-07, 007 (доб.7).