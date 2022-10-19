Гидрологическая обстановка на реке Норильской стабильна, но по-прежнему требует неусыпной бдительности

В районе водозабора № 1 уровень воды составляет 13,59 м, в районе водозабора № 2 — 10,3 м. В случае снижения показателей до 11,76 м и 7,86 м соответственно, будут вводиться ограничения по производительности водозабора, а при понижении до 11,26 м и 7,36 м НТЭКу придётся остановить насосные станции водозаборов.

Падение уровня воды ниже указанных проектных отметок считается ЧС, и при угрозе такого понижения будет немедленно оповещена городская комиссия по чрезвычайным ситуациям для того, чтобы принять меры оперативного реагирования. В управление городского хозяйства администрации Норильска направлено письмо о необходимости возведения низководной каменно-набросной запруды на реке в случае критического ухудшения показателей.

Глава города Дмитрий Карасев подчеркнул, что важно продолжать постоянный мониторинг ситуации и своевременно принять решение об обустройстве запруды. Тем более что по прогнозам синоптиков, хоть с ноября начнётся похолодание, но осадков выпадет меньше средних многолетних значений.