Гиды разные нужны

Государство поддержит

В России запускается государственная программа «Развитие туризма», рассчитанная до 2030 года. Её утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Общий объём финансирования этой госпрограммы до 2024 года составит 724 млрд рублей. Из них 168,4 млрд рублей — средства федерального бюджета, 75,8 млрд рублей — средства консолидированных бюджетов регионов, 542,1 млрд рублей — внебюджетные источники.

Программа включает в себя три федеральных проекта: «Развитие туристической инфраструктуры», «Повышение доступности туристических продуктов» и «Совершенствование управления в сфере туризма», входящих в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», а также комплекс мероприятий «Обеспечение системы управления в сфере туризма».

«Развитие внутреннего туризма в России является национальным приоритетом. Страна имеет колоссальный туристический потенциал. В комплексе все эти меры (в рамках госпрограммы «Развитие туризма». — Прим. автора) позволят нам к 2030 году увеличить количество путешествий внутри страны до 140 млн поездок в год, создать не менее 1,7 млн новых рабочих мест и повысить вклад отрасли в экономику до 8,3 трлн рублей», — отметил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

На опережение

Колоссальным туристическим потенциалом обладает и наша территория. Команда Агентства развития Норильска, работая на опережение, создала туристско–рекреационный кластер «Арктический». Сегодня он объединяет действующие бизнесы на тер-

ритории Норильска и Таймыра, а также комплекс инвестиционных проектов. Среди них — строительство гостиниц, баз отдыха, парковых зон и организация возобновляемых источников энергии. Общий объём инвестиций по всем проектам — более 10 млрд рублей. Конкурентные преимущества территории туркластера — возможность комплексного предоставления услуг: культурно–познавательного, промышленного, круизного, событийного и этнографического туризма. Особая точка притяжения — плато Путорана, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Несмотря на огромный экономический потенциал, существуют факторы, сдерживающие приток туристов на территорию. Среди них — ограниченный набор инструментов позиционирования туркластера, непростой процесс получения разрешения для посещения заповедных зон, отсутствие интернет–связи на территории плато, невыстроенная система обработки запросов в сетях туроператоров. Можно выделить в отдельный сдерживающий фактор малое количество специалистов туристической направленности, в том числе экскурсоводов и инструкторов–проводников. Но эта ситуация, начиная с 2019 года, меняется в лучшую сторону.

Погружение в тему

Впервые обучение для гидов и экскурсоводов туристско–рекреационного кластера «Арктический» прошло в Норильске и Дудинке в ноябре 2019 года. Это повлияло на качество предоставляемых услуг и способствовало более объективному и позитивному информированию гостей о территории, что позволило сломать негативный образ Норильска, представленный в интернете.

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, за два последних года турпоток на Таймыр вырос в три раза и составил почти 10 000 человек. С учётом ярко выраженной тенденции к увеличению туристического потока работа по подготовке сертифицированных гидов была продолжена в 2021 году.

В фокусе внимания

Хатанга — важнейший пункт в развитии арктического туризма. Согласно разработанному комплексному плану, в посёлке к 2026 году намечается значительное обновление инфраструктуры. Уже кое–что сделано в этом направлении. Например, построено новое здание аэровокзала, которое вот–вот будет сдано в эксплуатацию. Полным ходом идёт реконструкция гостиницы, которая в скором будущем станет визит–центром для туристов. Необходимость развивать здесь туристическую сферу подтверждает и тот факт, что только за лето 2021 года Хатангу посетили несколько десятков групп и одиночных путешественников.

Эта отрасль на Таймыре нуждается в высококвалифицированных кадрах, способных создать привлекательный имидж территории и снискать доверие у потенциальных клиентов. Поэтому Агентство развития

Норильска совместно с Центром кластерного развития Красноярской региональной сети «Мой бизнес» в рамках программы развития туркластера «Арктический» в сентябре прошлого года организовало в Хатанге профессиональное обучение сотрудников туриндустрии.

В течение трёх дней эксперт технического комитета по стандартизации при Ростуризме Людмила Сафонова и специалист по развитию туризма АРН Игорь Бердюгин обучали хатангских гидов и экскурсоводов. В фокусе внимания были следующие темы: законодательные нормы и стандарты туристско–экскурсионного обслуживания РФ, обеспечение качества и безопасности на маршрутах, разработка гостевого экскурсионного маршрута, отработка компетенций экскурсоводов на пешеходном гостевом маршруте и при проведении комбинированной автобусно–пешеходной экскурсии.

– Внедрение стандартов качества предоставления туристических услуг на территории туркластера «Арктический»

расширяет географию, — поясняет заместитель директора АРН по развитию туризма Анастасия Король. — Появление сертифицированных экскурсоводов на территории Хатанги крайне важно для развития туризма. Уже сейчас более 500 туристов посещают эту территорию ежегодно, а значит, нам необходимо повышать качество туристических услуг.

Аттестация обязательна

Параллельно с обучением экскурсоводов в Хатанге другая команда специалистов организовала подобные курсы в Дудинке. Занятия проводили почетные работники туриндустрии, представители академии развития туризма, мастера спорта по альпинизму , спасатели и специалисты сферы гостеприимства.

Стоит отметить, что большинство слушателей таких курсов уже много лет занимаются данной деятельностью на профессиональном уровне. Но законодательная база меняется. С 1 июля 2022 года вступает в силу Федеральный закон от 20.04.2021 № 93–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Он устанавливает требование об обязательной аттестации экскурсоводов (гидов), гидов–переводчиков и инструкторов–проводников, в нём также прописаны порядок её проведения и требования к аттестуемым лицам.

Целая наука

В декабре АРН продолжило обучение гидов туркластера «Арктический». В течение двух недель для проводников Норильска и Хатанги проводили занятия онлайн и очно всё те же опытные представители туриндустрии, которые организовывали курсы в Дудинке.

В программу обучения вошли мастер–классы по нормативно–правовым основам стандартизации деятельности инструктора–проводника на маршруте, конфликт–менеджменту и навыкам эффективных коммуникаций в туристкой деятельности, по подготовке, сопровождению и обслуживанию туристов на пешеходных, трекинговых и водных маршрутах, по развитию навыков организации бивуака, обеспечению безопасности туристов на маршруте и оказанию первой медицинской помощи в условиях дикой природы, а также по новым видам туризма в регионах России.

В очном формате участники акселератора, поделившись на две группы, работали над проектами. Их задачей было разработать собственный маршрут: сформировать его нить, подготовить паспорт и технологическую карту, определить целевые аудитории и конкурентные силы, продумать бизнес–модель и бренд–концепцию, а также освоить интернет–продвижение и комьюнити– маркетинг маршрута.

Финальным мероприятием акселератора стала аттестация инструкторов–проводников туркластера. Сертификаты соответствия требованиям профессионального стандарта получили девять человек.

В ТЕМУ

С 1 июля этого года потребуется обязательная аттестация экскурсоводов и проводников.

Такие изменения внесены в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», где также будут прописаны порядок проведения аттестации и требования к тем специалистам, которым предстоит её пройти. С этого момента ещё будет действовать переходный период в течение года.

В Ростуризме отметили, что закон поспособствует созданию контролируемого рынка оказания экскурсионных услуг, формированию позитивного имиджа России как страны, благоприятной и безопасной для туризма и отдыха. Новые нормы помогут очистить рынок от неквалифицированных услуг и сделать его прозрачнее в финансовом плане.

В законе прописаны понятия «экскурсовод (гид)», «гид-переводчик», «инструктор-проводник». При прохождении ими обязательной аттестации будут учитываться образование, стаж работы, профессиональные знания и навыки, в том числе знание иностранного языка. Проводить аттестацию будут раз в пять лет органы государственной власти регионов, на территории которых предполагают работать экскурсоводы. Аттестацию инструкторов-проводников на всей территории страны будут проводить уполномоченные на это некоммерческие организации.

После оценки профессиональных компетенций в сфере туризма выдаются аттестат и нагрудная идентификационная карточка экскурсовода (гида) с пятилетним сроком действия. За выдачу аттестата необходимо будет уплатить государственную пошлину. Всех гидов и экскурсоводов включат в единый федеральный реестр Ростуризма.

Новые нормы соответствуют требованиям Всемирной торговой организации, согласно которым экскурсоводами могут быть только резиденты страны. Это общемировая практика, нигде в мире иностранцы не водят экскурсии, заметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. За неисполнение введенных норм предусмотрены меры наказания. Штрафы будут внесены в административный кодекс.