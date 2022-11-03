Глава города Дмитрий Карасев провёл внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям

Как сообщил градоначальник, лавина была небольшой, зона транзита составила чуть более 200 метров. На место схода были направлены специалисты для обследования территории. К счастью, без жертв Однако, чтобы и в будущем никто не пострадал от схода лавины, глава поручил ведомствам ограничить доступ на территорию горнолыжной базы, и тщательно следить за соблюдением ограничений:

«Я предлагаю ввести ограничения в лавиноопасной зоне. Они фиксирована и имеет свои координаты. Управление ГО и ЧС я прошу своевременно информировать горожан на всех информационных ресурсах, что лавиноопасность уже наступила, она ежедневная, снег накапливается и имеются уже первые сходы лавины. Никакая работа там не проводится по перемещению снежных масс, трамбовке снежных масс на склоне. Поэтому подвижки вполне вероятны».