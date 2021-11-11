Глава города Норильска Дмитрий Карасев дал комментарий относительно сферы здравоохранения в Норильске

«Этому направлению правительство Красноярского края уделяет большое внимание. И муниципалитет не остаётся в стороне. Существует ряд сложностей в сфере здравоохранения Норильска, которые в первую очередь связаны с нехваткой врачей. Сегодня администрация города совместно с краевым правительством реализует комплекс мер, направленных как на оперативное купирование ситуации, так и на дальнейшую перспективу. Уже на следующей неделе я с руководителем территориального отдела министерства здравоохранения в Норильске отправляюсь в Красноярск, где совместно с краевым министерством здравоохранения проведу встречу со студентами и ординаторами Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, приехавшими из Норильска, чтобы понять, какие меры необходимо предпринять, чтобы после обучения они вернулись на родину.

Одной из важных тем остаётся и решение вопроса по созданию условий для удержания тех работников, которые уже трудятся на территории города. По поручению губернатора Красноярского края на днях мной было подписано трёхстороннее соглашение с КрасГМУ и министерством здравоохранения Красноярского края о подготовке, переподготовке и повышении квалификации медицинских работников Норильска. В рамках соглашения студенты и ординаторы данного университета смогут пройти практику на базе медицинских организаций, расположенных в Норильске, чтобы в дальнейшем трудиться в нашем городе.

А для студентов, которые прибудут к нам на практику в медицинские учреждения, мы прорабатываем отдельные меры поддержки с 1 января 2022 года — оплату расходов, связанных с приездом, а также выплату стипендии в период практики», — рассказал Дмитрий Карасев.

Он также отметил, что с 1 января 2022 года планируется увеличение размера единовременной материальной помощи прибывающим врачам в рамках муниципальной программы по привлечению дефицитных специалистов в Норильск с 1 млн руб. до 2 млн руб. Кроме того, существенный вклад в привлечение специалистов отрасли здравоохранения вносит реализация закона Красноярского края, согласно которому приезжим медикам положена выплата дополнительной материальной помощи в размере 1,8 млн руб.

«Хочу заверить жителей Норильска, что муниципалитет продолжит участвовать в поддержании отрасли и обеспечении на должном уровне качества городской медицины. В ближайшее время администрация совместно с краем планирует обратиться к градообразующему предприятию с просьбой рассмотреть возможность выделения финансирования на приобретение необходимого оборудования, транспортных средств и проведение ремонтных работ в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории города», — добавил глава Норильска.