Глава города Норильска Ринат Ахметчин подал в отставку

Сегодня состоялось заседание оперативного штаба по ситуации с коронавирусной инфекцией под председательством губернатора Красноярского края Александра Усса. После заседания глава Норильска обратился к журналистам:

- На заседании рассматривался вопрос, касающийся письма, которое я направлял на имя губернатора. В нём идёт речь о сложной эпидемиологической обстановкой в городе. К сожалению, большинство вопросов, которые мы задавали, вернулись обратно: мне были высказаны претензии в том, что все вопросы должен был решать я. После окончания этого штаба в социальных сетях появилась негативная информация о моей работе и о той информации, которую я передавал в край. Хочу сказать, что всю информацию я получал от тех краевых служб системы здравоохранения, которые работают на территории Норильска. Я никогда не врал. Всю информацию, которую я предоставлял, я брал из официальных источников.

Я понял, что мне было высказано недоверие, поэтому я принял решение написать заявление об отставке.