Глава города проинспектировал ход работ на объектах социальной инфраструктуры

Так, работы по модернизации Центральной библиотеки на Ленинском проспекте затянулись. Градоначальник отметил, что рабочий процесс здесь идёт не такими темпами, на которые он рассчитывал. Он дал поручение ответственным лицам обратить на это внимание, чтобы дело сдвинулось с места.

В библиотеке на проезде Котульского ремонтные работы идут намного динамичнее. На данный момент подрядчик выполняет электромонтажные работы: установку розеток, выключателей, упорядочение кабеля за навесным потолком, монтаж систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, а также установку и подключение тепловой завесы. В планах до конца года закупить на объект необходимую мебель и оборудование, чтобы библиотека смогла открыть свои двери для норильчан.

В детском саду № 2 «Умка» подрядная организация выполняет работы по ремонту и окраске фасада и крылец здания. На сегодняшний момент рабочие продолжают ремонт заднего фасада и торцов, выполняется отбивка штукатурки и ремонт кирпичной кладки, очистка, протравка и оштукатуривание поверхности фасада.

Комплекс работ планируется закончить к середине октября.

В детском саду № 68 «Ладушки» заключён муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по ремонту пищеблока, замене систем водоснабжения, канализации, отопления, включая индивидуальный тепловой пункт на действующем объекте.

На сегодняшний день здесь произведена замена трубопроводов системы канализации, установлены отопительные приборы, выполняется подсоединение радиаторов к стоякам. Кроме того, подрядчик приступил к отделочным работам на 1, 2 и 3 этажах.

Планируемая дата окончания выполнения работ - конец октября.

Глава города подчеркнул, что также необходимо привести в порядок фасад детского сада.

Во втором корпусе детского сада № 68 также выполняется комплекс работ по ремонту и окраске фасада и крылец здания. Подрядчик продолжает работы по ремонту заднего фасада, на данный момент рабочие приступили к окраске.

Планируемая дата окончания выполнения работ по ремонту и окраске фасада - конец августа.

Также к началу сентября запланировано завершение работ по ремонту и окраске фасада и крыльца школы № 13.

К началу учебного года ремонтные работы будут окончены и в школе № 9. Здесь подрядчик выполнил демонтажные работы по центральному крыльцу, облицовку стен и колонн из профлиста, устройство напольного покрытия площадки из керамогранитных, противоскользящих плит, окрасил торцы крыльца. На данный момент выполняется монтаж откидного пандуса для подъёма маломобильных людей.

«Дал поручение, поставили в план ремонт фасада школы № 9. У нас там располагается не только образовательное учреждение, но и «Мальчишки Севера» и «Девчонки Севера», поэтому необходимо сделать на следующий год не только входную группу, то, что мы сейчас завершаем, но и сам фасад», - отметил глава города.

Посетив детские сады и школы, Дмитрий Карасев отметил, что все работы необходимо выполнить к 1 сентября. У подрядчика есть всё необходимое для того, чтобы ускориться и завершить работу быстрее.

В будущем культурно-досуговом центре на ул. Ленинградская, 7а, подрядчик приступил к выполнению ремонтно-восстановительных работ конструкций в техническом подполье здания, уборке и вывозу мусора, монтажу наружных сетей теплоснабжения, расчистке поверхностей стен на 1-3 этажах.

Подрядчик планировал с 26 августа приступить к закладке оконных проёмов кирпичом. Однако, кирпич для выполнения строительно-монтажных работ по надстройке шестого этажа, радиаторы и прочие строительные материалы, отправленные морским путём, будут получены только в конце августа.

«Я обратил внимание на то, что работы здесь затянулись. У подрядчика есть сложности с доставкой материала. С учётом того, что срок по договору - 2025 год, у нас есть все шансы сделать и запустить его вовремя», - подытожил градоначальник.