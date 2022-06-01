Глава города проверил ход работ по запуску асфальтобетонного завода

«Стараемся держать на контроле данный процесс. Лично приехал посмотреть, как идут работы по запуску завода. Всё прошло штатно, завод выдаёт необходимое количество асфальта. Кроме того, оценил, как идёт укладка асфальта на одном из аварийных участков», - сообщил градоначальник.

Глава отметил, что работы много, потому необходимо набирать темпы. В планах – исправить огрехи некачественных прошлогодних работ и, конечно же, при асфальтировке новых участков не повторить прежних ошибок. Для этого Дмитрий Карасев поручил привлечь лабораторию, которая будет брать пробы уложенного асфальта. Кроме того, «ИЛАН-Норильск» наладил внутренний контроль и заключил договор с краевой лабораторией на независимую оценку материалов.

«Норильсавтодору» также поручено привлечь дополнительные силы, чтобы оперативно отслеживать ситуацию по асфальтоукладке.