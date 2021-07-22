Глава города проверил состояние промотвала «Байкал-2000»

Во время очередного визита на полигон хранения бытовых отходов градоначальник отметил, что там оперативно применяются все необходимые меры по поддержанию стабильной ситуации.

«Данный объект находится на постоянном контроле у администрации города. Еженедельно ответственные специалисты посещают полигон и докладывают обстановку: какие работы ведутся, что уже сделано. Видим, что тления и задымлений нет, идёт активное ворошение свалочного массива и одновременно его проливка. Сегодня с уверенностью можно сказать, что тот комплекс работ, который мы проделали здесь за семь месяцев, даёт свои результаты», - рассказал Дмитрий Карасев.