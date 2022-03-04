Глава города провёл рабочую встречу с вице-президентом компании «Русская платина»

Сейчас «Русская платина» ведёт работу в рамках инвестиционных проектов на территории Норильска, это касается разработки и освоения Черногорского месторождения, южной части месторождения «Норильск-1», а также рудника «Заполярный».

Дмитрий Карасев выразил уверенность в том, что появление таких крупных предприятий положительно повлияет на макроэкономические показатели и социально-экономическое развитие как города, так и региона.

Также градоначальник отметил, что со своей стороны муниципалитет окажет всестороннюю поддержку компании: «Вклад крупных предприятий в развитие нашего города наряду с «Норникелем» — это двигатель прогресса. Сейчас Норильск на пути большой перезагрузки в рамках комплексного плана социально-экономического развития, и, безусловно, территория открыта для компаний, которые готовы вкладываться в её развитие. Со своей стороны могу гарантировать поддержку и помощь в работе».

В свою очередь, вице-президент «Русской платины» отметил, что компания заинтересована в тесном сотрудничестве с муниципалитетом. Детали дальнейшего взаимодействия Дмитрий Карасев и Денни Бажаев обсудят на следующей встрече, которая пройдёт уже в Норильске.