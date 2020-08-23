Глава Минвостокразвития предложил расширить льготный режим на весь ДФО

Министр предложил распространить режим порто–франко, предусматривающий льготы для инвесторов с территории Свободного порта Владивосток, на весь Дальневосточный регион и Арктику.

«Порто–франко действует всего на 1% территории (Дальнего Востока и Арктики) и охватывает лишь 17% населения. При этом активность бизнеса видна именно в тех точках, где действуют преференциальные режимы. Поэтому предлагаем распространить эту льготу на весь макрорегион», — отметил министр.

Он назвал такой режим подспорьем для малого бизнеса и напомнил, что, помимо режима СПВ налоговые льготы и неналоговые преференции получают инвесторы территорий опережающего развития. Этим режимом воспользовались 450 инвесторов: кто–то уже запустил свой проект, кто–то строится, кто–то находится в стадии проектирования, отметил министр.

«И это как крупный бизнес, как, например, тот же Амурский газоперерабатывающий завод, или, например, крупнейший горно–обогатительный комбинат «Удокан» в Забайкалье; так и средний бизнес. Компании строят жилые дома, производят бетон, производят хлебобулочные изделия, запускают теплицы», — сказал Козлов.

Свободный порт Владивосток — портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. На данный момент резиденты СПВ реализуют проекты на сумму свыше 950 млрд рублей.