Глава Норильска Дмитрий Карасев лично проверил готовность улично-дорожной сети к летнему сезону

По дороге Дмитрий Карасев обращал внимание на недочёты, которые необходимо устранить. Так, трассе необходим ямочный ремонт - он начнётся в начале июня после запуска асфальтобетонного завода. Глава города отметил, что помывка барьерных ограждений вдоль дороги, связывающей Кайеркан и Центральный район, дала хороший эффект и поручил в оперативном порядке очистить от мусора обе стороны трассы, а также провести отсыпку некоторых просевших участков справа от дороги при выезде из Норильска, чтобы избежать образования «озёр» из талой воды.

Отдельно участники выездного совещания обсудили состояние двух двухэтажных построек в районе бывшего поста ГИБДД на реке Купец и пятиэтажного нежилого дома в посёлке Алыкель. Дмитрий Карасев поручил взять ситуацию на особый контроль.

«Нынешним летом будет убрано всё, что не эксплуатируется. Мусор нужно убирать как на разделительных газонах в городе, так и на обочинах на трассах. Необходимо подготовить Норильск к лету, привести в порядок внешний вид дорог и улиц. Выполнение поручений я буду контролировать лично, и в ближайшее время мы снова проведём подобные выезды», - подытожил градоначальник.