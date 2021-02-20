МАУ ИЦ «Норильские новости»

Глава Норильска Дмитрий Карасев: "Муниципалитет окажет всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших".

Глава Норильска Дмитрий Карасев: "Муниципалитет окажет всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших".

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Глава Норильска Дмитрий Карасев: "Муниципалитет окажет всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших".

Глава Норильска Дмитрий Карасев: "Муниципалитет окажет всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших".

Градоначальник выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

20 февраля в 20:58 310
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