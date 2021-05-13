Глава Норильска Дмитрий Карасев оценил предварительные предложения по трансформации Норильска

Уже почти 30 лет в Норильске не ведётся массовое строительство, поэтому у нас не так много экспертов в этой области. Однако все они присутствовали на дискуссии с приглашёнными специалистами. Также в ней приняли участие представители администрации города и АРН.

Ключевыми моментами обсуждения стали качественное обновление фасадов городских зданий и сооружений и использование передовых технологий при возведении домов на высвобождающихся ростверках. Также разговор шёл о современных подходах к организации открытых и закрытых общественных пространств, приведении городских рекламных конструкций к единой стилистике,

поиске нестандартных технических решений для обеспечения возможности круглогодичного использования детских игровых и спортивных комплексов, а также о

создании уникальных объектов городской среды.

Директор АРН Максим Миронов уверен, что это только начало масштабной трансформации города.

- Встречи прошли в формате дискуссий по выработке общего мнения о векторах развития территории и были очень полезны с точки зрения обмена опытом: гости делились знаниями современных тенденций и технологий в архитектуре и планировании комфортной для проживания городской среды, а местные специалисты говорили об особенностях строительства на вечной мерзлоте, - рассказал он.

На днях урбанисты направят в Агентство развития Норильска рекомендации, по которым будет составлено техническое задание для проведения открытого международного конкурса на разработку архитектурно-планировочной концепции реновации Норильска до 2035 года, который будет объявлен в июне.

- Концепция позволит, прежде всего, определить архитектурно-планировочный облик нашего города в перспективе. Документ будет содержать рекомендации по строительству социальных объектов и многоквартирных домов, местам застройки, видам строительных материалов и колористическим решениям. Безусловно, все используемые в строительстве и отделке материалы не должны оказаться устаревшими через десять лет. Мы говорим о качественном обновлении города, а значит должны применять самые современные материалы и технологии. Считаю, что архитектурно-планировочная концепция реновации Норильска - важный и нужный городу документ, в который необходимо максимально включить предложения горожан, - подчеркнул глава Норильска Дмитрий Карасев.