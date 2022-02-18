Глава Норильска Дмитрий Карасев осмотрел место тления на полигоне «Стройбытсервис»

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГО и ЧС и отряды ОПО УПБ Заполярного филиала «Норникеля». Вскоре огонь был локализован. Вчера Дмитрий Карасев совместно с оперативными службами прибыл на отвал, чтобы лично оценить ситуацию.

«По предварительным данным тление происходит примерно на глубине семи метров. На момент приезда к месту происшествия представителей администрации, в частности управления экологии, было обнаружено восемь так называемых дымящих «гейзеров». Площадь, по которой распространилось тление, составляет порядка 800 квадратных метров. Я рекомендовал руководству «Стройбытсервиса» начать расчищать этот участок, чтобы добраться до очагов тления и свозить на эти участки снег, собранный на территории города. Уже к полудню 17 февраля в сторону полигона было направлено порядка 40 машин, гружёных снегом (600 кубометров), параллельно ведутся работы по расчистке. Собственником полигона были приняты все необходимые меры по отрезанию этого участка и пересыпке его снегом, что дало определенные результаты. Сегодня очагов горения не наблюдается, густого дыма тоже. Собственнику рекомендовано предоставить план ликвидации возгорания и внести в него мероприятия по проливке водой или пересыпании снегом, а также отделить его от основного тела полигона. «Стройбытсервис» должен ежедневно отчитываться о проделанной работе в ЕДДС», - сообщил градоначальник.

Опираясь на опыт ликвидации очагов тления на промотвале «Байкал-2000» в Талнахе, глава города поручил ответственным службам принять наиболее эффективные меры для скорейшего устранения последствий ЧП.