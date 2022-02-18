Глава Норильска Дмитрий Карасев осмотрел место тления на полигоне «Стройбытсервис»
Глава Норильска Дмитрий Карасев осмотрел место тления на полигоне «Стройбытсервис»
Напомним, 16 февраля на полигоне произошло возгорание накопленных под снегом твёрдых коммунальных отходов.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГО и ЧС и отряды ОПО УПБ Заполярного филиала «Норникеля». Вскоре огонь был локализован. Вчера Дмитрий Карасев совместно с оперативными службами прибыл на отвал, чтобы лично оценить ситуацию.
«По предварительным данным тление происходит примерно на глубине семи метров. На момент приезда к месту происшествия представителей администрации, в частности управления экологии, было обнаружено восемь так называемых дымящих «гейзеров». Площадь, по которой распространилось тление, составляет порядка 800 квадратных метров. Я рекомендовал руководству «Стройбытсервиса» начать расчищать этот участок, чтобы добраться до очагов тления и свозить на эти участки снег, собранный на территории города. Уже к полудню 17 февраля в сторону полигона было направлено порядка 40 машин, гружёных снегом (600 кубометров), параллельно ведутся работы по расчистке. Собственником полигона были приняты все необходимые меры по отрезанию этого участка и пересыпке его снегом, что дало определенные результаты. Сегодня очагов горения не наблюдается, густого дыма тоже. Собственнику рекомендовано предоставить план ликвидации возгорания и внести в него мероприятия по проливке водой или пересыпании снегом, а также отделить его от основного тела полигона. «Стройбытсервис» должен ежедневно отчитываться о проделанной работе в ЕДДС», - сообщил градоначальник.
Опираясь на опыт ликвидации очагов тления на промотвале «Байкал-2000» в Талнахе, глава города поручил ответственным службам принять наиболее эффективные меры для скорейшего устранения последствий ЧП.