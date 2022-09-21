Глава Норильска Дмитрий Карасев прошёл очередную ревакцинацию
Глава Норильска Дмитрий Карасев прошёл очередную ревакцинацию
Сегодня более 60 работников различных управлений администрации города привились вакциной «Спутник V». Вакцинация способствует снижению заболеваемости коронавирусом и поддержанию коллективного иммунитета.
Для главы Норильска ревакцинация стала второй по счёту. С момента предыдущей прошло полгода. Дмитрий Карасев считает данную процедуру необходимой для каждого горожанина.
«Несмотря на то, что в Красноярском крае в целом и Норильске в частности миновал пик заболеваемости COVID-19, пришедшийся на июль-август, вирус никуда не делся. Мы ежедневно фиксируем в городе порядка 20-30 заболевших коронавирусом. В госпитале с таким диагнозом сейчас находятся восемь человек. Вакцинирование сохраняет свою актуальность. Я глубоко убеждён, что каждый горожанин должен своевременно вакцинироваться и ревакцинироваться. Призываю всех делать это», - сказал градоначальник.
Ситуацию с распространением коронавируса на территории глава города держит под непрерывным личным контролем. Ежедневно ему поступают сводки о количестве больных, находящихся в госпитале, и статистике заболеваемости. Исходя из этих данных, необходимость вакцинации и ревакцинации неизменно подтверждается.
Поставить прививку можно в городских поликлиниках при личном обращении либо коллективно, организовав выездную вакцинацию на предприятиях и в учреждениях города. Вакцинация проходит в городских поликлиниках по адресам: ул. Талнахская, 76, Солнечный проезд, 7а, ул. Маслова, 7 и ул. Надеждинская, 15. Процедурные кабинеты работают с 08.00 утра до 18.30 в будние дни, по субботам – с 09.00 до 15.00, без предварительной записи.