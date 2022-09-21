Глава Норильска Дмитрий Карасев прошёл очередную ревакцинацию

Для главы Норильска ревакцинация стала второй по счёту. С момента предыдущей прошло полгода. Дмитрий Карасев считает данную процедуру необходимой для каждого горожанина.

«Несмотря на то, что в Красноярском крае в целом и Норильске в частности миновал пик заболеваемости COVID-19, пришедшийся на июль-август, вирус никуда не делся. Мы ежедневно фиксируем в городе порядка 20-30 заболевших коронавирусом. В госпитале с таким диагнозом сейчас находятся восемь человек. Вакцинирование сохраняет свою актуальность. Я глубоко убеждён, что каждый горожанин должен своевременно вакцинироваться и ревакцинироваться. Призываю всех делать это», - сказал градоначальник.

Ситуацию с распространением коронавируса на территории глава города держит под непрерывным личным контролем. Ежедневно ему поступают сводки о количестве больных, находящихся в госпитале, и статистике заболеваемости. Исходя из этих данных, необходимость вакцинации и ревакцинации неизменно подтверждается.

Поставить прививку можно в городских поликлиниках при личном обращении либо коллективно, организовав выездную вакцинацию на предприятиях и в учреждениях города. Вакцинация проходит в городских поликлиниках по адресам: ул. Талнахская, 76, Солнечный проезд, 7а, ул. Маслова, 7 и ул. Надеждинская, 15. Процедурные кабинеты работают с 08.00 утра до 18.30 в будние дни, по субботам – с 09.00 до 15.00, без предварительной записи.