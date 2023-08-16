Глава Норильска Дмитрий Карасев проверил ход ремонтных работ на «Оль-Гуле»

Сейчас на территории базы возвели каркас временного ангара, в котором зимой будут работать пункт выдачи инвентаря и отапливаемые раздевалки вместимостью до 200 человек. Также недалеко от старого АБК уже разграничили зону будущей спортивной площадки — совместного проекта администрации города и Агентства развития Норильска. Всё необходимое оборудование уже доставлено на территорию, так что объект будет сдан в сентябре этого года. Кроме того, отремонтировано 600 метров дорожек лыжной трассы. Как заверил глава города, эти работы планируется продолжить и в следующем году, охватив трассу на три километра.

- В следующем году планируется демонтировать аварийное здание. Я дал распоряжения заложить денежные средства на выполнение работ по выносу электрических сетей и сетей тепло- и водоснабжения, а также на сам демонтаж. Параллельно управлению по спорту поручено проработать концепцию нового здания АБК. Думаю, что это должна быть лёгкая и быстровозводимая конструкция, которую можно эксплуатировать и зимой, и летом. Она должна вмещать в себя все функции спортивного объекта. Нужно определиться, на какие виды спорта будет ориентирована база, чтобы уже в следующем году можно было купить здание.

Определять функционал нового здания будут, прежде всего, спортсмены и тренеры спортивных школ. Возможно, потребуется стена для скалолазания или стол для пинг-понга, — рассказал Дмитрий Карасев.

Глава отметил, что и пожелания горожан тоже должны быть учтены. Не исключено, что в будущем на территории появится прокат велосипедов, роликовых коньков и скейтбордов. При этом уже сейчас администрация города прорабатывает возможность сделать озеро около лыжной базы первой официально разрешённой зоной купания. Для этого, прежде всего, необходимо обследовать дно и вынести заключение о его безопасности.

- Мы работаем в этом направлении. Именно на этом озере мы планируем организовать крещенские купания в январе 2024 года. Это удобно, поскольку тут уже будет строение, где можно переодеться и погреться. Проект обустройства площадки уже имеется.