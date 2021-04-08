Глава Норильска Дмитрий Карасев проверил обстановку на полигоне промышленных отходов «Байкал-2000»

Комиссия по чрезвычайным ситуациям под председательством главы города собирается еженедельно. Ситуация с полигоном в Талнахе отслеживается в оперативном порядке, при необходимости определяются первоочередные меры для её нормализации.

По оценке Дмитрия Карасева, сегодня обстановка стала значительно лучше, чем два месяца назад. Совместными усилиями муниципалитета, руководства компании «Байкал-2000» и Заполярного филиала «Норникеля» на площадке удалось ликвидировать открытые возгорания. Продолжается проливка подземных участков с повышенной температурой. В грунт забурены перфорированные трубы, по которым вода распространяется в нижние слои массива.

На площадке уже действует 17 скважин, предстоит пробурить ещё порядка 70–90 на глубину от 5 до 10 метров. 12 единиц техники работает круглосуточно — это погрузчики, бульдозеры, самосвалы. Также руководство компании обратилось к Заполярному филиалу с просьбой оказать помощь тяжёлым бульдозером. Регулярно проводятся замеры состояния окружающей среды.

Предпринятые меры дали результат — показания приборов, расположенных в разных точках площадки, не фиксируют превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Жалобы на дым и специфические запахи со стороны полигона практически прекратились. Глава города дал представителям «Байкала-2000» поручение и далее вести работы по окончательному устранению очагов тления в круглосуточном режиме. Одновременно рассматривается вопрос о переносе складирования промышленных отходов в другое место.