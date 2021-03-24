Глава Норильска Дмитрий Карасев встретился с министром транспорта Красноярского края Константином Димитровым

Дмитрий Карасев отметил, что в этом году на ремонт внутригородских дорог, куда входит и улично-дорожная сеть внутри районов (Центрального, Талнаха, Кайеркана), заложено более 500 млн рублей. Также будет отремонтирована автодорога до аэропорта.

«Соглашение рассчитано на объём средств в размере 120 миллиардов рублей, и уже сформирован краткосрочный план мероприятий до 2024 года. Основной упор сделан на реновацию и строительство нового жилья, снос ветхого и аварийного жилья, переселение граждан, ремонт коллекторного хозяйства и строительство социальных объектов», - напомнил Дмитрий Карасев.

Глава Норильска обратился к министру с просьбой завершить установку освещения на шестикилометровом участке автодороги Норильск-Алыкель: «Знаю, что министерство провело работы по изготовлению проекта на оставшийся участок автодороги, и знаю, что выполнялись работы по изготовлению проекта на участок Алыкель-Дудинка. По возможности прошу внести этот участок в корректировку этого года».

Константин Димитров уверил Дмитрия Карасева в том, что для организации безопасного дорожного движения на данном участке дороги уже заказана проектная документация, и в нынешнем году начнётся реализация проекта. А завершится — в следующем году. Также в течение этого года будет рассмотрена возможность установки в городе комплексов видеонаблюдения для отслеживания скоростного режима и интегрирования их в краевую систему. Оборудование город готов закупить за счёт местного бюджета.

На встрече была затронута и тема развития водного транспорта, в том числе в части туризма. В прошлом году состоялись первые круизы по Енисею на теплоходе «Максим Горький». «Сейчас заказаны два пассажирских судна повышенной комфортности, одно головное судно уже строится в Санкт-Петербурге, летом начнётся строительство второго. Это событие российского масштаба», - рассказал министр. В 2023 году теплоходы планируется спустить на воду. Ходить они будут по маршруту Красноярск - Дудинка, также как теплоходы «Александр Матросов» и «Валерий Чкалов». В свободное время они будут использоваться и в туристических целях.