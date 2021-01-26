Глава Норильска избран решением депутатского корпуса Норильского горсовета

Вопрос избрания главы Норильска стал ключевым на 25-й сессии местных парламентариев. Напомним, на днях завершилось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост главы, в результате было выбрано шесть кандидатов из 12.

Сегодня, на 25-й сессии, все кандидаты выступили с представлением своей программы. Во время своих выступлений Сергей Ткаченко и Николай Тимофеев обратились к депутатам с просьбой оказать поддержку Дмитрию Карасёву, аргументируя это его высоким управленческим уровнем в вопросах городского хозяйства и ЖКХ, что, по их мнению, сегодня крайне важно для города при реализации комплексного плана социально-экономического развития до 2035 года.

Как отметил Николай Тимофеев в своём выступлении: «Сегодня уже сформировано четырёхстороннее соглашение, которое наверняка будет подписано в ближайшее время. Как принято говорить в таких случаях, времени на раскачку у нас нет. В этой связи считаю, что будущий глава города должен быть максимально компетентен в вопросах развития городского хозяйства, так как именно на это в большей степени направлен комплексный план. Ведь уровень жизни норильчан и социальное развитие города напрямую зависят от эффективного развития городской инфраструктуры. Принимая это во внимание и основываясь в первую очередь на интересах нашего города, я считаю, что лучшая кандидатура на должность главы Норильска — Дмитрий Владимирович Карасёв, который является профессионалом в городском хозяйстве и имеет большой управленческий опыт. Поэтому я прошу вас отдать свои голоса ему».

На сегодняшней сессии приняли участие 32 депутата из 34. В результате на последовавшем за представлением программ тайном голосовании 31 голос был отдан за Дмитрия Карасёва, и один — за Алексея Ситникова. Дмитрий Карасёв досрочно снял с себя депутатские полномочия, до избрания городским Советом нового председателя комиссии по городскому хозяйству эти обязанности возложили на заместителя спикера Виктора Цюпко.

«Спасибо моим коллегам, доверившим мне столь серьёзный пост, я это доверие не могу не оправдать. Это большая ответственность, которую буду нести я сообща с вами — только так можно решить задачи, стоящие перед городом. Ключевая задача исполнительной власти — настроить весь город, чтобы он работал как одно целое. Я надеюсь, что будет подписано новое четырёхстороннее соглашение, знаю, что «Норникель» подтвердил свои обязательства, теперь важно настроить отношения с краевым руководством, чтобы все вопросы решались слаженно и быстро», — обратился Дмитрий Карасёв к парламентариям. В своей речи он также поблагодарил Николая Тимофеева: «Он в сложное для города время взял на себя исполнение полномочий главы, надеюсь, он останется работать в новой команде и будет первым заместителем, если примет такое решение».

Комментируя результаты голосования, председатель горсовета Александр Пестряков отметил:

«Сегодня было историческое заседание горсовета, на котором мы избрали главу города. С Дмитрием Владимировичем мы работаем давно, я его поддерживаю и сам за него голосовал. Мне приятно, что депутаты со мной солидарны. Хочу добавить, что Дмитрий Карасёв в течение нескольких лет находится в кадровом резерве губернатора Красноярского края, поэтому мы рассчитываем на то, что политические споры, которые возникали в период проведения конкурсных процедур, будут решены, и он сможет наладить эффективный диалог с краевыми властями. Хочу пожелать Дмитрию Карасёву удачи. Надеюсь, он оправдает наше доверие, а мы, со своей стороны, будем оказывать ему всемерную поддержку».