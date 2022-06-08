Глава Норильска лично проконтролировал исполнение поручений по очистке и благоустройству территории Оганера

Состояние дворов глава города счёл удовлетворительным.

«Сегодня мы увидели, что территория убрана, управление городского хозяйства и управляющая компания привлекли к уборке дополнительные силы. Могу отметить, что участки в хорошем состоянии. Я дал поручение закончить благоустройство в районе улицы Озерной, 15. В этом году следует засыпать площадку мелким щебнем и гравием, а на следующий год запланирована установка поребриков и озеленение», - сказал Дмитрий Карасев.

Кроме того, откликаясь на пожелания жителей Оганера, глава города распорядился установить на повороте при въезде в микрорайон тёплую остановку. Задание должно быть выполнено до наступления холодов.

«В части ремонтов мы видим, что необходимо расширить площадь асфальтирования. Сейчас привлекаем дополнительные ресурсы для производства материалов. Планируем, что в Норильске появится второй асфальтобетонный завод, и объёмы работ, в том числе в Оганере, в 2023 году будут увеличены. Такая задача поставлена, и мы стремимся к её выполнению», - отметил градоначальник.