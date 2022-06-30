Глава Норильска оценил ход работ по благоустройству и наведению порядка на территории Кайеркана

По пути в этот район города Дмитрий Карасев осмотрел четыре ремонтируемых участка на автодороге Норильск-Алыкель общей протяженностью 5,8 километра и площадью 65,8 квадратных метра.

- На сегодняшний день приведено в порядок два участка, рабочие перешли к третьему. Произведена фрезеровка, подготовлено основание, идёт укладка асфальта. В рамках контракта подрядчик должен сдать участки до конца июля. В целом по Норильску, в том числе и в рамках гарантийных обязательств, работы идут полным ходом. Задачи перед подрядной организацией стоят большие, - отметил глава города.

Далее Дмитрий Карасев остановился у нового въездного знака в Кайеркан. Знак был установлен в честь юбилея района в 2021 году, он выполнен в виде декоративной композиции высотой около девяти метров. Глава города также проконтролировал ход ремонтных работ на фасадах многоквартирных домов на ул. Норильской, 22, 24, 26, и ул. Строительной, 11, 13. Как сообщила заместитель директора управления жилищно-коммунального хозяйства» Татьяна Шульгина, на объектах производится комплексный ремонт, который включает в себя герметизацию межпанельных стыков, обновление фасадов, замену входных дверей и оконных блоков в местах общего пользования.

- Все работы ведутся согласно графику, подрядные организации уже установили леса, выполняется замена входных дверей, окон, ограждены крыльца, где-то уже приступили к штукатурным работам, - пояснила Татьяна Шульгина.

Кроме того, Дмитрий Карасев посетил общественные территории, которые благоустраиваются в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Это набережная ручья Кайерканский и площадка будущего многофункционального

спортивно-досугового комплекса в районе домов № 12, 16, на улице Первомайской. Общая площадь благоустройства составит 6483 квадратных метра. В прошлом году там была обустроена площадка для мини-футбола, баскетбола и воркаута, полоса препятствий для сдачи норм ГТО, тренажёрная зона, беговая дорожка. Сейчас стартовали работы в рамках второго этапа.

Осмотрев территорию района, глава города высказал ряд замечаний руководителям:

- Сегодня хотел лично оценить исполнение некоторых муниципальных программ. Прежде всего речь идёт о программе «Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности», в рамках которой мы предусматриваем ремонт кровель, фасадов, нулевых циклов, дворовых территорий. Хочу отметить, что ремонт кровель и фасадов идёт хорошими темпами, во дворах уже срезан старый асфальт, скоро появится новый. Однако у меня есть масса претензий к руководству района в части содержания территории, вывоза брошенного автотранспорта, очистки от мусора. Я дал поручение в ближайшее время привести территорию в надлежащее состояние, вывезти брошенный транспорт, убрать мусор. И в скором времени я лично проверю, как исполнены данные поручения.