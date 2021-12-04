Глава Норильска принял участие в XI Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее»

Форум «Арктика: настоящее и будущее» - это ежегодное событие, которое проходит в Санкт-Петербурге и собирает на своих площадках представителей власти, бизнеса и гражданского сообщества. На повестке – актуальные вопросы жизни арктических территорий, итоги года и планы на будущее.

Глава Норильска Дмитрий Карасев выступил на форуме по двум его направлениям. На сессии «Строительство инфраструктуры в северных условиях: специфика и новые решения» он представил доклад на тему «Особенности строительства и эксплуатации инфраструктуры города Норильска в условиях экстремального климата». Во время круглого стола «Арктические муниципалитеты: взгляд в будущее» он рассказал о планах по социально-экономическому развитию Норильска.

Вопрос строительства в городе Дмитрий Карасев назвал первоочередной задачей. Учитывая особенности заполярного климата, строители и проектировщики непрерывно сталкиваются со сложностями в своей работе. Решением стал особый - «компактный» - подход к застройке. На фоне грядущего возобновления жилищного строительства в городе все особенности территории будут учтены.

Немаловажный фактор - серьезное повышение среднегодовой температуры воздуха, которое наблюдается с 2013 года. Это грозит растеплением грунтов и, как следствие, повреждением свай под жилыми домами.

В результате по общему решению городских властей и руководства компании «Норникель» в Норильске был создан Мерзлотный центр. Научные разработки экспертов и исследования на местности позволяют находить наиболее эффективные методы термостабилизации грунтов в каждом конкретном случае, что помогло спасти от разрушения уже два многоквартирных дома. В текущем году запланировано исследование 53 жилых домов.

«Данный блок работы я считаю совершенно новым не только для Норильска, но и в целом для Арктики. Мы готовы выступить пилотной площадкой для того, чтобы развивать это направление и делиться наработками с другими городами Арктической зоны», - сказал Дмитрий Карасев.

Кроме того, в рамках поддержания стабильной жизнедеятельности города на фоне климатических изменений администрация Норильска совместно с градообразующим предприятием пришла к выводу о необходимости обустройства третьего водозабора. Идею поддержало и научное сообщество. Таким образом удастся сохранять приток воды в реку Норильскую и поддерживать водоснабжение на должном уровне.

Строительство нового водозабора входит в комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года, о котором Дмитрий Карасев подробно рассказал коллегам на арктическом форуме.

«Наш город можно считать примером образцово-показательного государственно-частного партнёрства в целях развития социально-экономической среды», - отметил глава Норильска в своем выступлении.

Средства, полученные по четырёхстороннему соглашению между Правительством Российской Федерации, Красноярским краем, администрацией города и «Норникелем», прежде всего будут направлены на обновление Норильска - ликвидацию ветхого и аварийного жилья, строительство домов различной этажности, обновление коммунальных сетей, ТВС, канализации. Комплексный план включает в себя и строительство социальных объектов: двух детских садов (до 2024 и 2025 годов) и двух современных школ с аналогичными сроками сдачи объектов.

Помимо этого, в Талнахе появится новая поликлиника, обновится вся система здравоохранения города, в том числе будет усилена работа по привлечению дефицитных специалистов.

«Благодаря слаженному взаимодействию участников четырёхстороннего соглашения нам в ближайшей перспективе удастся качественно изменить Норильск в лучшую сторону. Уверен, что при успешной реализации всех задуманных планов, наш город станет хорошим ориентиром для других северных территорий», - заявил Дмитрий Карасев.