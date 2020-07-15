Глава Норильска призвал губернатора Красноярского края помочь в борьбе с коронавирусом

В ходе брифинга, который прошёл по завершении заседания штаба по предупреждению распространения на территории Норильска коронавирусной инфекции, норильский градоначальник подчеркнул, что для стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 муниципалитетом и градообразующим предприятием сегодня делается всё возможное. Однако рост количества инфицированных пока взять под контроль не удаётся. А, поскольку между местной статистикой и краевой есть разночтения, реальную картину развития пандемии в Норильске краевая власть не видит.

- К сожалению, сейчас происходит увеличение положительных результатов тестов по коронавирусной инфекции, увеличивается количество людей, заболевших внебольничной пневмонией. По сравнению с предыдущим годом - в 4-5 раз. Разнится информация, предоставляемая по количеству заболевших от оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса на территории Норильска и оперативного штаба Красноярского края, - комментирует Ринат Ахметчин.

Сегодня подготовлено и направлено письмо в адрес губернатора Красноярского края, в котором мэр просит оказать городу помощь, так необходимую именно сейчас. В нём Ринат Ахметчин просит дать поручение профильному министерству принять неотложные меры по стабилизации ситуации.

Напомним, что на сегодня в городе зарегистрировано 1 064 инфицированных, только за последние сутки добавилось 232 лабораторно подтверждённых случая заболевания.

Поэтому сегодня говорить о спаде заболеваемости в ближайшее время рано. Глава города также отметил, что с начала лета из города выехали шестьдесят тысяч человек, количество положительных тестов растёт.

- Мы понимаем, что к концу августа и началу сентября эти люди вернутся из отпусков и, возможно, проблемы увеличатся. Готовиться к сезонному увеличению потенциальных больных нужно уже сейчас, - подытожил Ринат Ахметчин.