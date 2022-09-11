Глава Норильска совместно с вице-президентом «Норникеля» Андреем Грачевым проверил ход ремонтных работ в КЦСОН

Они прошли по всем этажам, осмотрели здание снаружи, поговорили с руководством подрядной организации о причинах, которые мешают уложиться в заданные сроки.

Глава Норильска отметил важность данного центра для норильчан и для компании «Норникель», которая полностью взяла на себя финансирование капремонта и обустройства КЦСОН. Он выразил неудовлетворенность ходом работ и срывом установленных сроков.

«К сожалению, вижу, что подрядная организация не справляется с поставленной задачей. Не укладывается в установленные и подтверждённые ранее ею сроки, они уже неоднократно переносились. И ремонт делают явно не как у себя дома. Закуплены материалы хорошего качества. Все авансы выданы. Промежуточные работы оплачены. Есть все условия. У подрядчика, видимо, желания нет работать. Конечно, будем и дальше контролировать. Я лично и мои заместители контролируем работы на объекте каждую неделю. Необходимо сдать данный объект в этом году. Но все сроки уже нарушены, поэтому будем привлекать и надзорные органы, чтобы посмотрели на ход выполнения работ, на отношение подрядчика к выполнению контракта и сделали соответствующие выводы», — сказал Дмитрий Карасев.

Андрей Грачев напомнил, что реализация комплексного плана стоит на особом контроле у Совета Федерации, у краевых властей и у компании «Норникель».

«К сожалению, я не ознакомился с ходом строительных работ, так как для того чтобы с ним ознакомиться, он должен быть. А он отсутствует. В среднем на этаже порядка двух–четырёх рабочих. Реконструкция и модернизация КЦСОН фактически является одним из важнейших проектов в рамках реновации Норильска. Проектов много: снос ветхого жилья, строительство новых домов, школ и так далее, но именно в этом здании будут обслуживаться наши ветераны, люди пожилого возраста, многодетные семьи, малоимущие, люди с ограниченными физическими возможностями. Тема очень чувствительная. Этот объект находится на контроле у Совета Федерации, у компании и у краевых властей. И нам на самом деле не понятны причины того, почему объект до сих пор не сдан. Мы увидели, что, несмотря на то что компания постоянно идёт навстречу, уже третий раз переносятся сроки окончания строительства. Все обращения компанией удовлетворялись. Финансирование выделено в полном объёме, в том числе дополнительное. Когда возник вопрос о том, чтобы ускорить поставку строительных материалов через порт Дудинки, мы сделали всё возможное, чтобы груз был доставлен в срок. Но хода строительства нет, как я уже сказал», — подытожил вице-президент компании «Норникель».

По итогам осмотра принято совместное решение провести комплекс мер в отношении подрядной организации ООО «Тектон», для того чтобы объект был сдан в эксплуатацию в нынешнем году.