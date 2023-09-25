Глава региона Михаил Котюков представил для согласования в Заксобрание кандидатуры членов правительства края

Так, на должности первого заместителя губернатора Красноярского края – руководителя администрации губернатора Красноярского края Михаил Котюков предложил оставить Сергея Пономаренко. Данный пост он занимал с октября 2012 года.

На должность заместителя председателя правительства региона, координирующего деятельность министра, осуществляющего государственное управление в области экономического развития, предложена кандидатура Сергея Кузьмина. Стоит отметить, что Сергей Кузьмин окончил экономический факультет Красноярского государственного университета, работал заместителем руководителя Федерального агентства научных организаций и заместителем министра науки и высшего образования РФ, а также проректором по экономической и финансовой работе ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».

Владимира Бахаря губернатор предложил назначить на должность заместителя председателя правительства – министра финансов Красноярского края, а Татьяну Магдибур – на должность краевого министра экономики.

Татьяна Алексеевна родилась в 1974 году в Красноярском крае, является выпускницей экономического факультета Красноярского государственного университета. Работала в финансовом управлении администрации Красноярского края, экспертно-правовом управлении Законодательного собрания края, директором департамента экономики и финансов Сибирского федерального университета, а также заместителем министра экономики и регионального развития Красноярского края.