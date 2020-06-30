​Глава Ростуризма анонсировала запуск круизов по Енисею до плато Путорана

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила о том, что впервые в истории будет запущен круиз по Енисею с возможностью посетить плато Путорана. Оно очень труднодоступное, обычно его посещают на вертолёте.

Также она напомнила, что в связи с постепенным снятием ограничительных мер, введённых в регионах из-за коронавируса, с конца июня речные круизные компании начали навигацию. В рамках развития внутреннего туризма они расширили географию круизов и запускают по России новые маршруты с посещением Соловецких остров, круизы в Сибири по Енисею и осенние южные маршруты по Азовскому морю. В этом году туристы смогут путешествовать по рекам России вплоть до конца ноября.

Ранее Ростуризм анонсировал запуск более 10 новых пакетных туристических предложений по России, включая туры в Хакасию, Калининградскую область, на Алтай и в Бурятию (озеро Байкал).