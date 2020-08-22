Глава Таймыра решил строить новую школу в Волочанке

В свете последних событий острой темой для школьников, родителей и школьного персонала посёлка Волочанка остаётся школа, один из корпусов которой сгорел 8 августа. . Евгений Вершинин в ходе рабочего визита посетил сгоревшей объект и успокоил местных жителей. Учебный год начнётся в старом корпусе, а учеников разделят на две смены.

«Несмотря на сложности, могу с уверенностью сказать – школа полностью готова к началу учебного года. Единственное – детям придется учиться в две смены. Но это временно, поскольку мы приняли решение в оперативном порядке построить в Волочанке новую школу», – отметил глава Таймыра Евгений Вершинин.

Помимо этого в посёлок прибыла помощь. Для жителей Волочанки на вертолёте доставили продукты питания и школьные принадлежности.