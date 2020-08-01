Председатель правительства РФ рассказал о работе кабмина за прошлый год и ответил на вопросы парламентариев

Пять ценностей



Премьер–министр начал с определения главной цели работы правительства — это повышение качества жизни каждого человека в стране. Он отметил, что кабинет министров трудится, исходя из пяти базовых ценностей: выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей; действовать открыто; вести диалог на основе взаимного уважения и доверия; подавать пример этичного поведения; работать как единая команда, несмотря на ведомственное разделение. «Результат важнее формальных процедур и регламентов», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Он также поблагодарил за труд предыдущий состав правительства и отметил, что их работа подготовила предпосылки для экономического рывка — в Фонде национального благосостояния было 8 трлн рублей, инфляция находилась на минимальном уровне. Однако случилась пандемия коронавируса, а также дисбаланс на нефтяном рынке, усилилась волатильность финансовых рынков. «Ни с чем подобным не сталкивался в мире никто», — подчеркнул Михаил Мишустин и добавил, что всё произошедшее осложнило обстановку.

Лучше, чем другие

«Мы действовали на опережение», — заявил он, касаясь темы подготовки страны к пандемии, и указал, что в соответствии с поручениями президента правительство действовало проактивно, работал мощнейший аналитический центр. 30 января было ограничено авиасообщение с Китаем, на следующий день — железнодорожное сообщение, пересечение сухопутной границы. Был оперативно проведён аудит коечного фонда российских больниц, запасов средств индивидуальной защиты, объединились усилия государства и общества, выделялись средства. По мнению Мишустина, это позволило избежать коллапса, который наблюдался за рубежом. Председатель правительства сообщил, что 170 млрд рублей было выделено на закупку оборудования, расширение коечного фонда, выплаты медикам. Главными героями борьбы с пандемией он назвал врачей, медсестёр, водителей скорой помощи, волонтёров.

«Основные принятые решения были своевременными и правильными», — заключил Михаил Мишустин. Он рассказал, что правительство работало для спасения людей круглосуточно. «Именно так мы будем действовать и дальше. Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше, чем большинство стран», — уверен председатель правительства.

Он заявил, что система здравоохранения показала свою эффективность, однако выявились направления, которые требуют дополнительных вложений — например, первичное звено. Его развитие — ключевая задача, поставленная президентом, указал Михаил Мишустин и добавил, что на ближайшую пятилетку на это выделено 500 млрд рублей. Также необходимо развивать и санитарно–эпидемиологические службы. И сегодня очень важно, что уже доказана безопасность четырёх вакцин от COVID–19, по двум клинические испытания находятся в финальной стадии.

Надёжные помощники

Премьер напомнил о другой работе в кризис, потребовавшей большого внимания: финансовая поддержка нуждающихся. Так, например, 600 млрд рублей получили семьи, в которых воспитываются 26,5 млн детей. Также премьер предложил выделить дополнительно 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки в сёлах.

«Правительство продолжило борьбу с бедностью, тема на контроле у правительства и президента», — отметил Михаил Мишустин.

Также государство помогало предпринимателям не потерять своё дело. Для этого предприняты экстренные меры поддержки наиболее пострадавших отраслей, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

«Необходимо теперь добиться развития активности, а также сделать систему государственного управления удобной и открытой, понятной для граждан, бизнеса», — пояснил докладчик. Михаил Мишустин уверен в необходимости цифровой трансформации, которая выведет Россию в число лидеров глобальной экономики.

«Люди должны видеть, что госструктуры — надёжные помощники», — уверен председатель правительства. Он указал на необходимость внедрения сервисной модели всей исполнительной власти и улучшения цифрового формата взаимодействия государства и граждан.

«Государство должно само сообщать гражданам о том, какие услуги они могут получить, какие льготы им положены — это и есть проактивный формат работы», — пояснил Мишустин. Развитие «цифры» важно также и в обучении, и на рынке труда.

Одним из важных итогов доклада стало создание правительством цифровой платформы для всех видов социальной поддержки «Социальное казначейство». Теперь контроль над чётким исполнением социальных обязательств будет осуществляться из единого центра.

А что же дальше?

Также для восстановления экономики была принята стратегия, призванная обеспечить восстановление роста промышленности, импортозамещения. Михаил Мишустин указал, что необходимо использовать передовые технологии для быстрого и качественного строительства, повышения устойчивости системы здравоохранения.

«Мы обязаны обеспечить развитие экономики», — сказал премьер. В частности, он обратил внимание на поддержку автопрома и сельского хозяйства. Также, согласно отчёту, большое внимание уделяется обеспечению населения жильём, защите прав дольщиков, созданию инфраструктуры и комфортной городской среды и т. д.

Михаил Мишустин уверен, что российские вузы должны сосредоточиться на подготовке IT–специалистов, чтобы отвечать новым потребностям экономики. «Набор на IT–специальности должен увеличиться в 2,5 раза к 2024 году», — заявил Михаил Мишустин и сообщил, что правительство подготовило меры развития для IT–бизнеса. «Нам необходим технологический рывок», — подчеркнул премьер.

Также председатель правительства обратил внимание на то, что Госдума примет важные законы, в частности о налоговом маневре в IT–сфере и о «регуляторных песочницах». «Песочницы» позволяют отказаться от ряда нормативных требований, мешающих развитию инноваций. Благодаря этому компании, занимающиеся разработкой новых продуктов и услуг, а также представители органов власти могут тестировать их без риска нарушить действующее законодательство, а впоследствии, если тестирование прошло успешно, — выходить с ними на рынок.

Без перебоев

Не менее важной является и тема развития внутреннего туризма и поддержки туроператоров. «Мы уже предоставили туроператорам субсидии в размере около 3,5 млрд рублей. На прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно ещё 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма», — заявил Михаил Мишустин.

Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов россиянам, которые до конца этого года решат отдохнуть на родине. Список российских регионов, за отдых в которых положено «вознаграждение», уже составлен Ростуризмом. Сумма зависит от тура и составляет от 5 до 15 тысяч рублей.

В заключение выступления Михаил Мишустин поблагодарил депутатов за неформальный и заинтересованный разговор: «Такое общение крайне важно в новой парадигме отношений Государственной думы и правительства, особенно сейчас, когда необходимо выйти на новый уровень взаимодействия для решения задач, которые перед нами поставил президент», — отметил он.

Председатель правительства согласился с тем, что главы профильных комитетов должны наладить прямое взаимодействие с министрами. «Без качественной законодательной работы исполнительная власть не может обеспечить эффективное регулирование и тем более дерегулирование, в котором так нуждается наша экономика. Не может быть эффективна власть в целом, если любая из ветвей работает с перебоями», — подчеркнул Михаил Мишустин.