Главные по приборам: Норильскавтоматика ННР

«Правда, наше участие нередко несколько опосредованное», — говорят специалисты того самого прибороремонтного управления «Норильскавтоматики» ННР.

Скромничают. Потому что важность точных измерений и средств индивидуальной защиты для разных видов работ нельзя недооценивать. Прибороремонтное управление в «Норильскникельремонте» с 2006 года, в его состав входит участок, бюро и шесть лабораторий. Около года назад присоединилась лаборатория по сервисному обслуживанию вычислительной техники, а в феврале нынешнего — лаборатория, занимающаяся техническим обслуживанием станков с числовым программным управлением

Главная задача управления — ремонт, поверка, калибровка и испытания средств измерений, автоматизации и защиты, установленных в подразделениях ЗФ и дочерних предприятий.

– Нашими частыми заказчиками становятся и городские учреждения. Например, для горбольницы испытываем средства индивидуальной защиты, применяемые в электроустановках электромонтёрами. А летом большой объём заказов поступает от Заполярного филиала, НТЭК и МУП «КОС» в связи с сезонными ремонтами измерительных приборов теплоцентров. Мы осуществляем полный цикл обслуживания средств измерений — ремонт, настройка и поверка (калибровка). Данные работы производят у нас лаборатории по ремонту средств измерений и бюро метрологического обеспечения, — рассказывает Сергей Наимов, возглавляющий прибороремонтное управление с 1 ноября 2019 года. До этого он работал тут главным инженером.

Вместе с Сергеем Наимовым в управлении работают 90 человек, причём больше половины сотрудников — представительницы прекрасного пола. Сегодня управление переживает смену поколений.

– В связи со сменой руководства произошли подвижки, и в некоторых лабораториях появились новые руководители. Плюс уезжают на пенсию опытные специалисты, на их место приходит молодёжь. Не могу сказать, что ротация кадров велика, средний возраст наших сотрудников — 40–45 лет, но всё же обновление постепенно происходит, так что у нас буквально период становления коллектива, — говорит Сергей Наимов.

Сам он пришёл в управление в 2008–м году инженером– электронщиком после окончания института. Некоторые сотрудники, работавшие в то время, продолжают свою карьеру на предприятии и сегодня. Причём есть и династии, общий трудовой стаж которых довольно велик. Например, в лаборатории электроизмерений и радиоизмерений работают отец и сын Крашевские: наладчик КИПиА Игорь Крашевский почти 40 лет безукоризненно выполняет свои обязанности, немалый стаж накопил и его сын Святослав — свыше 15 лет.

Сегодня высококлассные специалисты продолжают ремонтировать и настраивать теплофизические, радиоэлектронные, оптические и оптико–физические средства измерений; средства измерения времени и частоты, физико–химического состава и свойств веществ, массы, давления; сложную микропроцессорную технику, а также такие приборы, как дефектоскопы, уровнемеры и калибраторы. По–другому их ещё называют источниками сигналов, при помощи которых поверяют и калибруют различные приборы. Часть работ проводится в лабораториях, часть — непосредственно на месте установки средств измерений.

Парк приборов в управлении большой, ежегодно приходит порядка 33 000 штук. Сергей Наимов говорит, что в целом работа строится по привычным алгоритмам, но есть место и инновациям — сотрудники прибороремонтного управления внесли немало инициатив и рацпредложений.

– Технологии не стоят на месте, появляются новые приборы, наши сотрудники проходят обязательное обучение. Например, метрологи раз в пять лет выезжают в Москву в Академию стандартизации, метрологии и сертификации, где в ходе обучающих курсов знакомятся с новыми законодательными нормами, научными достижениями. А ремонтники, как правило, повышают свою квалификацию на заводах–изготовителях приборов, где формируются учебные группы. Слушатели могут наглядно изучить конкретные приборы, их схемы, ознакомиться с инструкциями, — поясняет руководитель управления.

Выбор партнёров по поставкам оборудования и обучению сотрудников широк, поскольку весьма разнообразен ассортимент предлагаемых приборов. Всё зависит от того, какое оборудование стояло у заказчика на объекте ранее. Часто бывает, что продолжается сотрудничество с прежними поставщиками, но расширяется линейка применяемых приборов и установок.

– Каждый руководитель лаборатории выбирает то оборудование, которое даст большую производительность и будет удобнее в использовании, плюс мы ориентируемся на заказчиков. Это позволяет нам иметь необходимую широту профессионального охвата, и выполнять работы с самым новым оборудованием, применяемым на территории Норильска, — подводит итог Сергей Наимов.