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Главный полицейский Норильска вручил школьникам удостоверения слушателей юридического класса

Главный полицейский Норильска вручил школьникам удостоверения слушателей юридического класса

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Главный полицейский Норильска вручил школьникам удостоверения слушателей юридического класса

Сотрудники Норильского ОМВД России поздравили десятиклассников школы № 14 со вступлением в ряды слушателей профильного юридического класса.

Главный полицейский Норильска вручил школьникам удостоверения слушателей юридического классаГлавный полицейский Норильска вручил школьникам удостоверения слушателей юридического классаГлавный полицейский Норильска вручил школьникам удостоверения слушателей юридического классаГлавный полицейский Норильска вручил школьникам удостоверения слушателей юридического классаГлавный полицейский Норильска вручил школьникам удостоверения слушателей юридического класса

Торжественная церемония посвящения состоялась для тех, кто решил углублённо изучать правовые дисциплины, чтобы после завершения средней школы продолжить образование и дальнейшую деятельность по юридическому профилю.

В присутствии правоохранителей, педагогов, родителей и общественников старшеклассники поклялись активно проявлять гражданскую позицию, быть примером в исполнении законов Российской Федерации и оказывать содействие действующим сотрудникам органов внутренних дел в пропаганде правовых знаний среди сверстников.

Удостоверения учеников профильного юридического класса девятнадцати школьникам, принёсшим клятву, вручил начальник Норильского ОМВД России подполковник полиции Олег Мусихин. В своём напутственном слове он от лица офицерского состава пообещал школьникам поддерживать всех, кто решит связать свою жизнь со служением закону. Выпускники одиннадцатого юридического класса прикололи своим преемникам символические нагрудные знаки и вместе с младшими товарищами исполнили гимн.

Свои поздравления юным юристам озвучили также проводящие у школьников профильные занятия полицейские, представители управления общего и дошкольного образования администрации города, руководители школы, а также председатель Общественного совета при Норильском ОМВД Мурад Вагабов.

24 ноября в 09:30 330
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