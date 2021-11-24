Главный полицейский Норильска вручил школьникам удостоверения слушателей юридического класса

Торжественная церемония посвящения состоялась для тех, кто решил углублённо изучать правовые дисциплины, чтобы после завершения средней школы продолжить образование и дальнейшую деятельность по юридическому профилю.

В присутствии правоохранителей, педагогов, родителей и общественников старшеклассники поклялись активно проявлять гражданскую позицию, быть примером в исполнении законов Российской Федерации и оказывать содействие действующим сотрудникам органов внутренних дел в пропаганде правовых знаний среди сверстников.

Удостоверения учеников профильного юридического класса девятнадцати школьникам, принёсшим клятву, вручил начальник Норильского ОМВД России подполковник полиции Олег Мусихин. В своём напутственном слове он от лица офицерского состава пообещал школьникам поддерживать всех, кто решит связать свою жизнь со служением закону. Выпускники одиннадцатого юридического класса прикололи своим преемникам символические нагрудные знаки и вместе с младшими товарищами исполнили гимн.

Свои поздравления юным юристам озвучили также проводящие у школьников профильные занятия полицейские, представители управления общего и дошкольного образования администрации города, руководители школы, а также председатель Общественного совета при Норильском ОМВД Мурад Вагабов.