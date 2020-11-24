Главу Норильска изберут после новогодних праздников

Напомним, первый конкурс, назначенный на 30 октября, признан несостоявшимся, поскольку на момент его проведения в комиссии была только одна заявка на участие. Между тем, согласно положению о проведении конкурса, комиссия должна представить городскому Совету не менее двух кандидатур на должность градоначальника.

- Причина проведения внеочередной сессии как раз по вопросу конкурса на должность главы Норильска. В течение 30 дней с момента отменившегося конкурса мы должны принять решение о новом, а очередная сессия будет только в декабре. Сегодня депутаты определили, что приём документов от кандидатов продлится с 27 ноября по 28 декабря, а 22 января состоится сам конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. 26 января на первой сессии 2021 года будем принимать решение о назначении выбранного кандидата на должность, - сообщил Александр Пестряков.

Он также пояснил, что состав комиссии, которой будет порученаответственная миссия подведения итогов конкурса, будет определён на декабрьской сессии НГСД.

Александр Пестряков напомнил, что численность кандидатов на должность градоначальника не ограничена, на неё могут претендовать все совершеннолетние граждане России, имеющие не менее пяти лет стаж работы на руководящей должности либо профессиональное образование. Каждому кандидату необходимо представить пакет документов, удостоверяющих образование и опыт работы, а также собственноручно написанное заявление, но главное - программу развития города на ближайшие пять лет. Полный перечень документов определён положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Норильска.