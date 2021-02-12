Главы Норильска и Дудинки обсудили планы сотрудничества

Мэр Норильска отметил давнее сотрудничество двух городов в различных отраслях: социальной политике, спорте, культуре, а также в проведении учений Северного морского флота и во многих интересных проектах.

«Надеюсь, что ваш приезд в Норильск даст еще один толчок к укреплению связей на благо жителей наших городов», — подчеркнул Дмитрий Карасев.

В ходе рабочей встречи были затронуты вопросы по работе регионального оператора ООО «РостТех», который функционирует в Норильске и Дудинке.

Напомним, что в конце января наши северные территории посетил министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых. Основной темой посещения стала как раз работа регоператора. По итогам встречи и объезда территорий министр констатировал сбои в работе регионального оператора, дал поручение организовать достойную логистику и составить полноценный график вывоза отходов.

Сейчас обращения от граждан поступают уже в меньшем количестве, но эту работу необходимо держать на контроле, отметили руководители.

Также главы городов уделили особое внимание вакцинации населения от коронавирусной инфекции и статистике заболевших.

Юрий Гурин поблагодарил Дмитрия Карасева за гостеприимство и выразил заинтересованность в большем обмене опытом между администрациями двух северных городов.