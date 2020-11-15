Глубокий смысл

На руднике реализуются инвестиционные проекты общей стоимостью более 23 млрд рублей. В соответствии с требованиями стратегии развития «Норникеля», здесь, как и на остальных предприятиях минерально–сырьевого комплекса Заполярного филиала «Норникеля», постоянно внедряются новые технологии, повышается эффективность производства и наращиваются объёмы добычи руды. В данный момент на предприятии реализуется проект «Рудник «Комсомольский»: нижний горизонт» (РК–НГ).

РК–НГ — это многоэтапный, крупномасштабный стратегический проект, цель которого — вскрытие и отработка рудной залежи «С–2» крупнейшего в России Октябрьского медно–никелевого месторождения. На сегодняшний день в планах производства — разработка рудных запасов этой залежи до 2049 года.

Проект начат в 2012 году, к 2017–му шахтостроители, в рамках первого пускового комплекса, прошли 3529 погонных метров горных выработок, отбито 62 800 куб. м горной массы, смонтировано порядка 107 тонн металлоконструкций, оборудования и различных коммуникаций. Ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса увеличил рудную базу «Комсомольского» на 100 тысяч тонн богатой руды в год. Его стоимость составила более 1,5 млрд рублей.

Сейчас специалисты ООО «Заполярная строительная компания» (ЗСК) приступили к строительству второго пускового комплекса, который, в свою очередь, состоит из трёх этапов. Первый должен обеспечить прирост мощности на 175 тыс. тонн горной массы в год, второй — на 225 тыс. тонн и третий — ещё на 100 тысяч тонн. К окончанию строительства по этому проекту рудник «Комсомольский» должен увеличить свою производительность на 400 тысяч тонн руды в год.

Первый этап второго пускового комплекса планируется ввести в эксплуатацию уже до конца 2020 года, второй этап — через два года, третий — в третьем квартале

2023–го. С 2017 по 2020 годы подрядные организации ООО «Заполярная строительная компания» и ООО «Канекс» построили на глубине 900 и 950 метров три горизонта — вентиляционно–закладочный, откаточный и транспортный. В общей сложности это составило 5100 м горных выработок, в планах по всему проекту — более 17 километров.

Проходкой в этом процессе было отбито почти 80 тыс. куб. м горной массы. Для сравнения шахтопроходчики приводят в пример строительный объём нового Физкультурно–оздоровительного комплекса на ул. 50 лет Октября, который составляет 89 тыс. куб. м. На сегодняшний день завершены проходка и крепление горных выработок первого и второго этапов пускового комплекса, получено заключение Ростехнадзора о соответствии построенного объекта проекту.

Обращает на себя внимание тот факт, что в ходе строительства шахтостроители преодолели сложнейшее горно–геологическое нарушение земной коры на Таймыре — Норильско–Хараелахский разлом. Он характеризуется ослабленными горными породами и плохо поддаётся креплению, что максимально осложняло строительство горной выработки на этом участке. Но благодаря высокому профессионализму и слаженности работы, 60 метров этого непростого участка были преодолены за рекордные для подобной работы два месяца. По заверению специалистов, даже в обычных условиях на это тратится значительно больше времени. В процессе строительства горной выработки использовалась арочно– податливая крепь — тяжелый вид крепления, который применяется в сложных горно–геологических условиях.

А год назад, 28 ноября 2019 года, в рамках первого этапа второго пускового комплекса шахтостроители успешно провели встречную «сбойку», соединив рудники «Скалистый» и «Комсомольский» на глубине 950 метров в самой длинной в этом проекте выработке, протяжённостью более двух километров.

По словам экспертов, сбойка — довольно редкое событие в рамках проектов капитального строительства, реализуемых Заполярным филиалом. В нашем случае благодаря ей удалось создать общешахтное проветривание, что позволило значительно расширить фронт работ, вести проходку и отработку залежи одновременно в нескольких направлениях. Все построенные горные выработки уже оборудованы датчиками системы позиционирования и беспроводной мобильной связью. Таким образом линейный персонал получил оперативную связь с абонентами на поверхности.

Сейчас шахтостроители приступили к проходке и креплению горных выработок второго этапа второго пускового комплекса. В 2020–м году новые горизонты обеспечили водой, сжатым воздухом, электричеством и другими коммуникациями. Построены калориферная с вентиляционным каналом на «Западном закладочном стволе» (ЗЗС), центральная распределительная подстанция, возведены кабельные эстакады и наружные сети водовода, канализации, теплоснабжения.