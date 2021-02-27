ГО и ЧС информирует

3 марта 2021 года планируется проведение комплексной проверки готовности автоматизированных систем централизованного оповещения Красноярского края.

С 10.30 до 11.00 и с 12.00 до 12.30 будет производиться подача учебного сигнала «Внимание всем» и речевого сообщения проверочного сигнала «Техническая проверка».

При получении проверочных сигналов оповещения населению действий не совершать, руководителям организаций мер не предпринимать.