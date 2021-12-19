По словам председателя правления КИТа Станислава Стрючкова, жизнь общественной организации, несмотря на ограничения, связанные с ковидом, проходила в обычном рабочем ритме. Шла обычная работа в архивах, исследовательских поездках и экспедициях, члены клуба принимали участие в различных городских, региональных и всероссийских мероприятиях. А самое главное, активно реализовывались три проекта, поддержанные Фондом президентских грантов, благотворительной программой «Норникеля» «Мир новых возможностей» и Ростуризмом.

Дороги плато Путорана

Этот проект был поддержан Федеральным агентством по туризму в рамках конкурса на предоставление субсидий из федерального бюджета на поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Он реализуется со 2 ноября 2020 года.

– Его первый этап не самый зрелищный, однако едва ли не самый важный в достижении успеха, — отмечает специалист проекта Станислав Стрючков. В первую очередь мы собрали воедино весь имеющийся в наших архивах фото–, видео–, документальный и другой экспедиционный материал, работали с архивными документами, получили ценную информацию в Публичной библиотеке Норильска. На основе этих данных сформировали костяк наиболее доступных и интересных маршрутов для широкой категории туристов со средними физическими данными. Это основное условие проекта. Ведь его цель — дать возможность каждому, кто пожелает, познакомиться с уникальным объектом природы — плато Путорана.

И ещё одна задача стояла перед нами на первом этапе — ревизия имеющегося оборудования для полевых работ. В условиях Крайнего Севера это очень важно, природа ошибок не прощает.

– Второй, полевой, этап начался заметно позже обычного — в этом году северный климат преподнёс много сюрпризов, — рассказывает руководитель проекта Лариса Стрючкова. — В частности, навигация на больших норильских озёрах началась во второй декаде июля, хотя обычно это происходит 1–3 июля — весна оказалась затяжной. Запланированные поездки с экспертами по разработанным маршрутам показали, что наши расчёты в целом были верны. Единственная корректировка, которую мы сделали, касалась физической нагрузки на одном из разработанных маршрутов. В результате из одного маршрута мы сделали два: один для более подготовленных физически людей, включавший в себя посещение двух водопадов, второй — облегчённый, где водопады заменило чаепитие с проведением национальных обрядов. Практически все маршруты оказались востребованны. Нам даже пришлось сделать на платной основе несколько туристических рейсов сверх запланированных в гранте. Мы убедились на практике, что маршруты заработали. Это подтвердила и заключительная экспертная поездка, в которой приняли участие как представители туроператоров территории, так и журналисты и блогеры.

В результате проведённых работ были сформированы восемь маршрутов: три пеших — «Пешком на плато», «Забытый посёлок Листвянка», «Разрушенный щит Арктики» и пять пешеводных — «Два водопада», «Три ипостаси озера Лама», «Бухта Урванцева», «По ту сторону горы Сундук» и «Часовня — станок Норильский».

Есть люди, которые хотели бы увидеть водопады, но у них нет тундровой одежды, нет привычки ночевать в палатках. А инфраструктура развита слабо, чтобы принять всех желающих. Многие не могут по разным причинам

уехать на несколько дней из дома. Некоторые маршруты разработаны так, что утром можно выехать, а вечером вернуться. Они уже работают. Горожане после поездок благодарят, так как многие, прожив в Норильске по 20–30 лет, ни разу не были ни на Ламе, ни тем более на плато Путорана.

Реализация проекта завершилась форумом. Заключительный слёт туроператоров, членов клуба и всех, кто заинтересован в продвижении туризма на Таймыре, прошёл на гостеприимной Кухне партнёров КИТа — Агентства развития Норильска. После обсуждения результатов прошло награждение участников проекта благодарственными письмами от АРН, а также Агентства по туризму Красноярского края. Среди награждённых — восемь членов Клуба исследователей Таймыра.

– Теперь все восемь маршрутов находятся в открытом доступе — в разделе «Дороги плато Путорана» на нашем сайте, — делится Лариса Стрючкова. — Там прикреплены паспорта и подробно рассказано о нашей работе. В дальнейшем планируем разрабатывать текстовый методический материал для экскурсоводов.

Клуб выходного дня

Так называется новый социальный проект, направленный на организацию познавательного досуга для жителей Большого Норильска. Он получил поддержку грантовой программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».

Задача «Клуба выходного дня» — организовать интеллектуальный досуг путём проведения лекций, мастер–классов, экскурсий и походов для всех желающих. В течение 2021 года клуб устраивал лекции, проводил мероприятия с выездом в исторические места Большого Норильска, на природу.

Впереди завершающий этап проекта — издание справочников серии «Свидание с историей». В феврале 2022 года пройдёт их публичная презентация.

С помощью этих книг каждый горожанин сможет самостоятельно планировать полезный и интересный досуг — это основная цель проекта.

Среди прочего

Клуб исследователей Таймыра также участвует во всевозможных городских и всероссийских мероприятиях, таких как Международная ярмарка туристического продукта, «Библионочь», Фестиваль северной ягоды, Всероссийский съезд Союза журналистов, Красноярская ярмарка книжной культуры.

– Мы организовали экскурсии группе победителей конкурса на разработку концепции реновации, где рассказали им о том, что хорошего планировалось сделать в городе и не удалось, и о том, что можно реализовать сегодня, — рассказал о дополнительной работе клуба её руководитель Станислав Стрючков. — Постарались донести до них основные проблемы Норильска и варианты их решения. Теперь они знают, что на территории есть такая организация, в которую можно обратиться и получить компетентную консультацию по многим вопросам.

Сохраним прошлое

Член правления клуба Лариса Стрючкова поделилась планами на будущее:

– Ближайшее крупное мероприятие — ежегодная конференция исследователей территории, которую КИТ проводит с 2011 года. В этом году в связи с противопандемийными мерами мероприятие пройдёт в Публичной библиотеке Норильска — давнего партнёра клуба. Их конференц–зал позволяет принять гораздо большее количество участников.

На заседании актива обговорили и предложения для дальнейшей работы Ларисы Стрючковой в качестве члена Общественной палаты Норильска — в этом году она была выбрана в её состав от клуба. Связаны эти предложения, безусловно, с сохранением исторической памяти в регионе, а именно с мерами, которые необходимо будет предпринять для сохранения в период реновации в Норильске тех зданий и сооружений, которые не имеют статуса памятников исторического или культурного наследия, но по сути таковыми являются.

В ходе встречи возможностью поблагодарить КИТ воспользовался замдиректора по научной работе Объединённой дирекции заповедников Таймыра Михаил Бондарь, отметив, что членов клуба среди волонтёров очень много.