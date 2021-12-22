Год за годом. Номер за номером

Мечта нынешних сотрудников «Заполярки» – перевести эту летопись города в электронный формат. Ну а пока мы не устаём просматривать подшивку страницу за страницей, разыскивая уникальные свидетельства большой истории Норильска. Сегодня мы постарались найти публикации, посвящённые рождению и становлению городской газеты, отражающие отношение горожан к ней.

Первые успехи и промахи

5 мая 1954 года, в День советской печати, редакция «Заполярной правды» обратилась к читателям с просьбой критически оценить её деятельность и выразить пожелания на будущее.

М. Шелагин, артист драмтеатра: «22 декабря 1953 года вышел первый номер газеты «Заполярная правда». Несмотря на небольшой срок её существования, она стала близкой, нужной и полезной для жителей города Норильска. Наша газета, имея сравнительно небольшой размер, умело справляется с подачей материала на различные темы. Это говорит о связи с читателями, о желании удовлетворить нужды и запросы трудящихся, улучшить их благосостояние. Вместе с тем хочется пожелать, чтобы наша газета шире и упорнее развернула борьбу в области бытовых вопросов, показывала бы конкретные мероприятия, направляемые к установлению порядка в городе, в частности, скажем, в отношении неполадок ответственного движения. Хочется пожелать, чтобы по работе театра было больше деловых, критических замечаний, отзывов и советов со стороны зрителя и, если возможно, организовать на страницах газеты квалифицированную профессиональную критику».

Е. Тарнавская, врач поликлиники № 2: «Необходимо отметить, что коллектив редакции умеет на страницах газеты с глубокой принципиальностью и идейностью нести в народные массы слово правды, умеет отражать многое, что интересует жителей заполярного города. Однако наблюдается и публикация малодостоверных фактов, мало показывается опыта работы лучших медицинских работников, не публикуются материалы научных достижений. Хочется верить, что редакция в своей дальнейшей работе примет все меры к тому, чтобы газета стала ещё более родной и близкой».

М. Степанова, читатель «Заполярной правды»: «Газета была бы вполне хорошей, если бы редакция практиковала направление вырезок статей по наиболее жизненно важным вопросам. Вырезки из таких статей нужно направлять для обсуждения в учреждения и организации, которых они касаются. Причём их нужно посылать и в порядке проверки выполнения поставленных в газете вопросов. Контроль исполнения должен быть основным стержнем в работе редакции».

И. Шаталин, редактор стенной газеты: «Мало работники редакции работают над заголовками статей и заметок. Часто встречаются одни и те же избитые и при этом в тоне приказов заголовки вроде: «Всемирно улучшать культурно-просветительскую работу в городе», «Всемирно удовлетворять запросы покупателей», «Больше внимания лекционной пропаганде» и т. д., не говоря уже о заголовках в отделе «Нам пишут». Следовало бы серьёзно подумать над содержанием и расширением тематики отдела «По нашему городу», а также над улучшением качества печати. В типографии достаточно имеется краски, а газета выходит серой, отдельные её столбики с большим трудом можно прочитать. Можно не сомневаться, что дружный коллектив редакции учтёт критические замечания».

За всё тебя благодарю

Первый юбилей газеты на её страницах был отмечен весьма скромно: «С 22 декабря 1953 года выпущено 7 898 580 экземпляров газеты. Вначале газета выпускалась три раза в неделю, затем – пять, и с 1 июля этого года «Заполярная правда» стала ежедневной. Тираж её будущего года – 15 000 экземпляров. Кроме норильчан, «Заполярную правду» выписывают бывшие заполярники, проживающие в различных городах Советского Союза. За пять лет редакция получила 16 096 писем. Подавляющее большинство их опубликовано в газете. В течение пятилетия в «Заполярную правду» писало свыше 5000 человек».

Кстати, о письмах.

«Разные по своему содержанию приходят письма в редакцию «Заполярной правды». Среди них – немало благодарностей: за удачную операцию, восстановление здоровья, воспитание детей, благородный поступок и т. д. и т. п. Это письмо бульдозериста цеха механизированной снегоборьбы И. Баса тоже благодарственное. Его подобрали в пьяном состоянии возле завода стройдеталей дружинники т.т. Фадеев и Мельберг и доставили в медвытрезвитель. Короче, спасли жизнь. Потрясённый возможным финалом, И. Бас выражает глубокую благодарность дружинникам и работникам медвытрезвителя за сохранение жизни. Далее автор письма обращается к невыдержанным товарищам: «Не напивайтесь до умопомрачительного состояния и не ставьте свою жизнь под угрозу». В такое холодное время, предупреждает он, можно быстро замёрзнуть. Как говорится, дошло. Жаль только, что И. Бас признаёт вред пьянки только в зимнее время. А как же насчёт лета? Ведь и летом есть где «поставить жизнь под угрозу» - купание в озере Долгом, рыбалка на Норилке и т. д. Но человек кое-что понял, первый шаг сделан. Ждём следующего».

На поприще «нивы народной»

«Кто делает газету? - спрашивает редакция в день десятилетия «Заполярной правды». - Не только рабочие корреспонденты и журналисты. Прежде чем газета дойдёт до читателя, с её содержанием первыми знакомятся работники типографии. Линотиписты отливают металлические строки. Свёрстаны почти пудовые газетные полосы. Сделаны первые оттиски. Лишь с этого времени начинается заключительный этап – газета идёт в корректорскую, где работники считывают оттиски с оригиналами, устраняют допущенные при наборе ошибки. А для ревизионной читки полосы идут к старшему корректору «Заполярной правды» Александре Васильевне Скляровой. Накануне Первого мая ей присвоено звание ударницы коммунистического труда».

Первый номер, на котором указано, что он – «юбилейный» - № 297 (5798-й с начала издания) за 22 декабря 1973 года. На первой полосе – поздравления, письма, телеграммы.

«Поздравляю коллектив редакции с двадцатилетним юбилеем. За этот период газета осуществила огромную работу по сплочению норильчан в деле изучения и освоения богатств недр Норильска и строительства заполярного гиганта. А. Е. Воронцов, лауреат Государственной премии, г. Москва».

Воронцов Александр Емельянович - один из первооткрывателей медно-никелевых месторождений Норильска, главный инженер «Норильскстроя» (1935-1938), начальник геологической службы Норильского комбината (до 1945), почётный гражданин города Норильска (1975).

«В культурном и политическом воспитании граждан Норильска «Заполярная правда» играет громадную роль. Её статьи читаются всегда с большим интересом, расширяют кругозор читателя и постоянно дают новый, интересный материал. От всей души желаю газете дальнейших больших успехов на этом поприще «нивы народной». Почётный гражданин и ветеран труда Норильска Н. Н. Урванцев, г. Ленинград».

«Дорогие друзья! Ваш день рождения приходится на тот год, когда небольшой посёлок на Таймыре превратился в город. Сегодня Норильск – звезда первой величины Заполярья. И нельзя представить себе его жизнь без вашего напряжённого, подвижнического труда, без тебя, «Заполярка». Норильская студия телевидения».

Издалека долго

«Заполярная правда» появилась не вдруг и не на «пустом месте», - писала газета всё в том же юбилейном 1973 году. - В день своего рождения 20 лет назад она получила неплохое наследство: типографию, штат опытных сотрудников, большой коллектив рабкоров и около 3000 подписчиков. И если историю «Заполярной правды» рассматривать как часть истории норильской печати, то следует начинать с 10 марта 1937 года, когда начальник Норильскстроя В. З. Матвеев подписал приказ об организации типографии. Первой продукцией были разного рода бланки технического и бухгалтерского учётов. С 1938 года появляются отпечатанные в типографии листовки, предназначенные для широкого круга читателей.

Инициатором создания в Норильске регулярной многотиражной газеты стал А. П. Завенягин. Первый номер многотиражки «Норильскстроевец» вышел в августе 1939 года. Особенности норильского строительства потребовали выпуска ещё одной газеты, которую назвали «Сталинец» и выпускали с 1939 года. Название этой второй норильской газеты менялось несколько раз. В 1940 году она называлась «За металл», в годы войны – «Металл фронту», с мая 1945 года – «Металл Родине», затем опять – «Сталинец» (до 1953 года). В годы войны газета печаталась на обёрточной бумаге разного цвета – серой, жёлтой, голубой, коричневой, розовой».

И чтобы без марашек

Тому, как именно печатался первый номер «Заполярки», посвящён не один материал - к этой теме журналисты обращались в разные годы. Мы же приведём выдержки из статьи, опубликованной в 1981-м.

«Николай Васильевич Плеханов приехал на Таймыр в 1945 году. За эти годы на его глазах рос город, развивался Норильский комбинат. Ему посчастливилось печатать первый номер «Заполярки». Сегодня Н. В. Плеханов – фотокорреспондент редакции.

- Дом, где располагалась в то далёкое время типография, находился на улице Октябрьской, - рассказывает Плеханов. - Это было ничем не примечательное, продуваемое всеми ветрами бревенчатое низкое здание с большими окнами. Приходилось затыкать ветошью щели и дыры. Но всё равно при больших морозах да с ветром стены промерзали и покрывались инеем.

В тесном помещении располагалось несколько небольших цехов: линотипный, наборный, переплётный и печатный. Печатали мы всевозможные бланки, афиши для драмтеатра и три раза в неделю многотиражную газету небольшого формата, которую ждали в каждом доме, в каждой квартире. Помню, в 1953 году зима была особенно холодной, приходишь на работу, отогреваешь душу у отопительной батареи и только потом принимаешь смену.

Тогда я работал на плоскопечатной машине «Пионер». 21 декабря подошёл ко мне мастер, бывший фронтовик Дмитрий Немеров и сказал: «Сегодня начнём новую газету выпускать». Я недоверчиво посмотрел на него и, как обычно, пошёл принимать машину у сменщицы Груни Ожиговой. Но всё-таки любопытство взяло верх, и я снова подошёл к мастеру... Вижу, действительно, в наборе стоит прежний заголовок, а рядом три блестящие, новенькие отливки со словами «Заполярная правда». Взял клишники, повертел в руках и начал сдирать старое клише. Прежняя колодка была вся избита гвоздями. Новое клише, одно из тех трёх, тоже пришлось намертво пришить гвоздями, чтобы оно при печати не сорвалось.

Старожилы типографии помнят, сколько было хлопот, когда выходил очередной номер газеты с марашками на полосе между строк и вокруг клише. Ох, как было для нас неприятно. Марашки – это пятна типографской краски, появляющиеся в самом неподходящем месте. Тот день, когда был напечатан первый номер «Заполярки», помню до мелочей... Не успеешь и сто листов отпечатать, как опять – остановка машины. И всё из-за них, из-за марашек, а тут ещё бумага... То сырая попадёт, или пересохшая магнитит да так, что искры летят. Мучились, но к концу смены всё-таки с грехом пополам сделали.

Зато чистенькая вышла газета, без помарок. Хорошо ещё, что тираж был маленький – около четырёх тысяч. Мы все тогда переживали – приживётся ли новое название газеты?.. Вот прижилось и живёт уже двадцать восемь лет, и все, я думаю, любят его – этот заголовок».

Тропою памяти далёкой

В честь тридцатипятилетия «Заполярки» в газете были опубликованы воспоминания Нины Балуевой, завотделом промышленности «Заполярной правды» в 1954-1961 годах, супруги известного писателя и журналиста Сергея Щеглова-Норильского. «Я отдала ей несколько лет своей жизни в самый, пожалуй, тяжёлый период её истории – период становления и завоевания авторитета», - пишет одна из первых журналистов Норильска в статье «Тропою памяти далёкой» - в то время она вместе с мужем уже переехала в Тулу, но связь с редакцией не теряла. Через два года Нины Балуевой не стало. Сергей Щеглов-Норильский пережил жену на 30 лет.

Гордясь славным прошлым нашей газеты и отдавая дань памяти первым заполярковцам, сегодня мы публикуем отрывок из рассказа Нины Балуевой.

«В творческой биографии Серафима Петровича Баранова слова «первый редактор» повторялись несколько раз. В Норильск он приехал, кажется, из Красноярска. Это был хороший организатор и преданный своему делу человек. Штат будущей «Заполярки» подбирал идеологический отдел крайкома партии, поэтому никого из сотрудников Баранов заранее не знал; редактор был представлен уже сформированному главным образом по анкетным данным, в основном женскому, коллективу.

Я приехала в Норильск осенью сорок шестого года к сестре, которая работала в цехе связи. До этого у меня был некоторый опыт работы литсотрудником в многотиражной и районной газетах, печатались мои заметки и в «Красноярском рабочем». Поэтому в Норильске сразу же пошла в редакцию многотиражки «За ударный труд». К ноябрю 1949-го доросла до замредактора, исполняла обязанности редактора. А потом ушла в пошивочную мастерскую, долго трудилась в библиотеке. Дело в том, что я осенью 1947 года вышла замуж за работника оксиликвитного завода С. Щеглова, а он незадолго до того освободился из лагеря, где отбывал срок по 58-й статье. Первое время это не вызывало никаких нареканий, хотя и были попытки некоторых сверхбдительных коллег обратить внимание начальства. В конце же 1949-го я стала определённо ощущать настороженность...

Воскрешая «лица, давно позабытые», счастливые и несчастные дни, работу в газете для заключённых, вспоминаю норильский лагерь. В каждом лаготделении у нас, газетчиков, был свой авторский актив, свои, как их называли, «лагкоры» - лагерные корреспонденты. Среди них было много инженеров всевозможных специальностей, техников, недоучившихся студентов, педагогов, медиков, встречались и бывшие журналисты. В лагерной газете всех наших «лагкоров» мы, «вольнонаёмные газетчики», могли называть только по фамилии – по имени-отчеству, а тем более «товарищ» - не имели права.

Насколько я знаю, большинство наших лагкоров было потом реабилитировано. Некоторые сразу же уехали на свою родину, другие ещё долго оставались и работали в Норильске по вольному найму и сотрудничали с «Заполярной правдой».

...Работать в библиотеке мне нравилось, дела шли хорошо; но когда увидела первый номер «Заполярной правды», вновь потянуло к перу. 8 июня 1954 года я прочла в этой газете свою зарисовку «У детской кроватки». Опубликовали без правки, мне это понравилось, и вскоре я вновь появилась в редакции – с критической заметкой о «культуре» торговли. Заметка тоже прошла, меня пригласил редактор и после краткой беседы предложил должность литсотрудника. Я отказалась. Какой из меня газетчик, если на руках трое детей, да и муж в это время учился во Всесоюзном заочном политехническом институте и сдавал сессию в Москве. Я написала ему о предложении редактора. «И ты ещё раздумываешь? Когда тебя приглашают в городскую газету?! – удивился он. – Немедленно соглашайся».

Первое впечатление от редактора: очень строгий, суровый, деловой и видит тебя насквозь. Скоро я поняла, что Серафим Петрович – человек с большой буквы. Рядом со строгостью в нём уживались внимательность, забота и даже нежная привязанность к подопечным. Раз или два всем скопом нам удалось «толкнуть» Серафима Петровича на «злоупотребление служебным положением». В Норильск завезли шерстяные одеяла, и не просто коричневые или серые, какими мы украшали свои кровати, а цветные, яркие и тёплые. Но их не продавали, а распределяли по каким-то секретным спискам. Вот и загорелись мы страстной мечтой приобрести такие сокровища. Рисовалось в воображении, как вместо нашей серятины украшаем ложа белыми цветами по зелёному полю и листьями по канве. Мы стали потихоньку давить на Серафима Петровича. И прозондировали в торговом отделе комбината, в магазине. И нигде не возражали против того, чтобы отпустить для коллектива редакции 10-12 одеял. И вот после долгих колебаний редактор сказал: «Ну ладно». Полагаю, что он и сам радовался, глядя на наши сияющие лица, когда в редакцию привезли три или четыре мешка с одеялами.

В 1956 году придумал Серафим Петрович для нас учёбу. Раз в неделю после работы мы собирались в самой большой комнате редакции, усаживались за столы, а редактор с учебником для начинающих газетчиков расхаживал и диктовал нам довольно каверзные фразы. Мы записывали, потом вносили литературную правку и листочки отдавали Серафиму Петровичу. Дома он проверял эти контрольные работы, сверяя то, что мы написали, с тем, что должно быть по правилам стилистики, и ставил оценки. Нам было чему поучиться у редактора. Это была главным образом практика – составление макетов, умение написать фельетон, юмореску, не говоря уж об оперативности, принципиальности, скромности».

Менять мир к лучшему

И не можем мы, сегодняшние журналисты, остаться безучастными к размышлениям заслуженного работника культуры Российской Федерации, почётного гражданина города Норильска, в 1988 году – редактора многотиражной газеты «Горняк», Гунара Кродерса о журналистском кредо. Нам есть чему поучиться. Статья «Менять мир к лучшему», опубликованная в «Заполярной правде» 5 мая 1988 года, - в помощь тем, кто задаётся вопросом: «Как повысить действенность печатного слова?».

«Наш брат журналист всегда одержим какой-нибудь идеей, рвётся к работе, не считаясь с личными интересами и выгодами, со здоровьем и временем. «В журналисты, - утверждает обозреватель Центрального телевидения В. Дунаев, - надо постригаться, как в монахи постригались. Дать обет – всю жизнь сладко мучиться поиском глубинных связей и неожиданных поворотов, слов и образов. В журналистской среде не знают ни чинов, ни выслуги лет. И читателя тоже не обманешь: он сразу видит, кто есть кто и кто чего стоит. Поэтому кем бы ты ни был вчера, сегодня снова доказывай своё право на внимание читателя. В этом – высшая справедливость журналистской профессии, её демократичность». Главное, что журналисту нужно, - это чтобы ему не мешали работать. Работать, меняя мир к лучшему».

Строки из писем в редакцию

Написано пером

«Бригадир – это сердце бригады. Сердце бригадира Иванова бьётся в ритме пятилетки».

«Заходя в общежитие, обращаешь внимание на оригинальные интерьеры. Первое, что бросается в глаза, - это два нанайца, сидящих у костра».

«В прошлом году она закончила институт советской торговли, но с профессией кассира не думает расставаться. Да и покупатели этого не хотят: уж очень быстро и ласково она обсчитывает».

«Профессия – радист-морзист».

«Её сияющая улыбка на раздаче возбуждает аппетит».

«Книга жалоб – это лицо коллектива, а портить лицо я не позволю».