Голец с Таймыра приживается в аквакультуре

Часть мальков путоранского гольца, которых подращивают на рыбозаводах в Красноярске и в Ленинградской области, достигли в длину 15 см. Учёные измерили содержание в их организме омега-3 полиненасыщенных жирных кислот — оно уже превышает содержание ПНЖК в организме дикого лосося. Примерно 50% собранной в природе икры благополучно превращается в подрастающих рыбок. Таковы промежуточные итоги поддержанного Проектным офисом развития Арктики проекта по разведению в аквакультуре таймырского гольца, уникального по своим пищевым свойствам, которого часто называют самой полезной рыбой в мире. Напомним, полиненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 отвечают за здоровье сердечно-сосудистой и нервной систем, молодость и красоту кожи, профилактику дегенеративных изменений в мозге и т. д.

Сейчас в Федеральном селекционно-генетическом центре рыбоводства в посёлке Ропша в Ленобласти и на рыбозаводе «Малтат» под Красноярском подращивают 2440 экземпляров молоди путоранского гольца. Они вылупились из икры, собранной в ходе экспедиций на озеро Собачье, затем оплодотворенной и прошедшей инкубацию на Норильском рыбозаводе.

Основная целью проекта - получить возможность искусственно выращивать полезную рыбу. Для этого необходим сбор икры от нескольких диких производителей в несколько этапов, чтобы обеспечить достаточное генетическое разнообразие и создать так называемое ремонтно-маточное стадо.