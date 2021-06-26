Голубому топливу — зелёный свет

Речь идёт о целом комплексе заправок для автомобилей, работающих на газомоторном топливе. В перспективе им смогут пользоваться не только предприятия «Норникеля», но и муниципальные организации, и частные лица.

Пилотный проект газовиков включает в себя целый перечень мероприятий по созданию инфраструктуры для топливного и сервисного обеспечения газомоторной техники. Основные его задачи — рациональное использование запасов природного газа и потенциала газового комплекса, повышение надёжности топливообеспечения Норильского промышленного района, сокращение расходов на топливо предприятий «Норникеля». Решение инициаторы видят в расширении альтернатив для потребителей, оптимизации инфраструктуры хранения, перевалки и транспортировки нефтепродуктов, сокращении операционных и капитальных затрат. Немаловажный фактор при этом — снижение негативного воздействия вредных выбросов на окружающую среду.

Согласно замыслу, в конце года на предприятии «Норильскпромтранспорт» (НПТ) начнётся апробация новых газомоторных машин. Постепенный отказ от нефтетоплива — один из пунктов масштабной комплексной экологической программы, реализуемой «Норникелем». Идея возникла ещё в 2012 году, она сулит около 50% экономии стоимости топлива при эксплуатации техники, поскольку любые нефтепродукты в Норильске — привозные. Кроме того, наша территория уже располагает запасами газа и необходимыми коммуникациями для его транспортировки.

Изучить опыт использования на производстве газомоторного топлива удалось в компании

«Алроса» в городе Мирный, где проблема стояла ещё острее в связи с более низкими, чем в Норильске, среднегодовыми температурами. Там пять лет назад построили газонаполнительную станцию и начали обновлять технику. На тот момент в Мирном работало уже 200 единиц техники, переведённой на газ.

По словам главного инженера «Норильскпромтранспорта» Дмитрия Гришина, от идеи переоборудовать машины для работы в двухтопливном режиме специалисты НПТ отказались, решив закупать исключительно газовую технику. Дело в том, что двухтопливные агрегаты на ходу используют газ, а на холостых оборотах переходят на дизель. Эффективность в данном случае сводится к нулю, а про экологичность и говорить не приходится.

Для Норильска планируется закупать новые машины на Камском автомобильном заводе. Фирма «РариТЭК» на базе шасси

КамАЗ производит газовую технику с двигателями китайской компании Yuchai — сегодня они считаются одними из самых надёжных. Это подтверждает и «Алроса», и специалисты крупных московских транспортных компаний.

Практика, между тем, показывает, что автотранспорт, адаптированный под использование газового топлива, значительно экономичнее обычного. Что касается воздействия на окружающую среду, то газомоторное горючее, безусловно, можно назвать более «зелёным» топливом, которое позволяет существенно сократить выбросы вредных веществ в сравнении с бензином и дизельным топливом.

Проект реализуется в два этапа. Первый включает в себя создание материнской автомобильной газонаполнительной компрессорной станции и инфраструктуры для эксплуатации и поддержания в работоспособном состоянии газомоторной техники. Сегодня «Норильсктрансгаз» занимается строительством станции в районе ГРС–1.

К строительно–монтажным работам приступили в июне 2020 года. За прошедшее время произвели демонтаж, очистку и планировку территории, завершили работы по бурению скважин под сваи и установке свайных фундаментов, возвели основные строения под монтаж основного технического оборудования — эстакады и навесы. Подходит к концу монтаж опор, газопроводов, водопроводов. Работы ведутся согласно графику, плановый срок сдачи объекта — декабрь 2021 года.

Одновременно предприятие «Норильскпромтранспорт» вводит в строй инфраструктуру для ремонта и содержания газомоторной техники, занимается закупкой 22 единиц газомоторной техники и её поставкой в Норильск. Срок завершения этих работ — четвёртый квартал 2021 года. До сентября в Норильск должно поступить 15 единиц новой техники.

Второй этап проекта пройдёт в 2023–2024 годах. Он включает в себя строительство дочерней автомобильной газонаполнительной компрессорной станции и приобретение газомоторной техники для дочерних предприятий «Норникеля» в Норильске. Предполагается, что после тестовой эксплуатации опыт газового пилотного проекта в скором времени будет распространён на муниципальные предприятия Норильска и частный сектор.