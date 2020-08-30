Гора – наше всё!

«На–гора» — это профессиональный сленг шахтёров. Выражение, возможно, заимствовано из одного из славянских языков, где «гора» означает верх, а «на–гора» — наверх. И горы здесь вовсе ни при чём. Напротив, работа горняка — это абсолютное подземелье. Многие–многие километры вниз.

Так уж получилось, что за всю свою журналистскую деятельность в Норильске я ни разу не была в плавильных цехах заводов, а вот рудники стали «моими». Я объездила их все. Когда впервые спускалась под землю, мне говорили, ты обалдеешь от увиденного там. А вот и нет! В студенчестве я серьёзно занималась спелеологией, и подземными мирами меня не удивишь. Я обалдела от людей. У горняков какой–то особый взгляд — и суровый, и мягкий одновременно. Как будто им известно что–то такое, о чём не ведает весь остальной мир. При этом, помимо того самого секрета, они держат в голове и план добычи. Кажется, им не до романтики, они «дают стране угля», точнее всю таблицу Менделеева, благодаря чему в нашей стране производится буквально всё — от канцелярской скрепки до космического корабля. А по мне, это очень романтичная профессия. Помню, при начале строительства ВС–10 и СКС–1 я была первым журналистом, который спустился с бригадой под землю, когда только начиналась проходка ствола. Тогда это была вертикальная яма глубиной в полкилометра, где на тот момент не было ничего. Только они — люди, вгрызающиеся в недра, и земля, которая либо примет их, либо нет. Она их приняла, не могла не принять. Они упёртые, их надо уметь победить. А не так давно я услышала песню о буднях горняков в исполнении Айи Макуниной — сотрудницы рудника «Таймырский». Там были такие слова: «А на верху родная ждёт у окна и глаз прекрасных не сомкнёт до утра...» И вдруг я поняла шахтёрский сленг. «Подняться на–гора» — это не просто выйти на поверхность земли — это вернуться домой.

Уважаемые горняки, крепкой вам кровли над головой! А ещё здоровья, профессиональных успехов, семейного благополучия и после каждой смены выхода «на–гора».