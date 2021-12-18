Гордость России

Опора Норильска

– Мне очень приятно, что в канун своего 60–летия мы поднялись на столь высокую ступень, — отметил на юбилейном торжестве ректор ЗГУ Дмитрий Дубров. — Но, независимо от названия, наше учебное заведение во все времена сохраняло тесную связь с «Норникелем», выстраивало партнёрские отношения с другими высшими учебными и научными учреждениями. Университет стал основной кузницей кадров для многих отраслей экономики северных регионов, зарекомендовал себя в подготовке кадров для работы в сложных климатических условиях. Развитие научной базы в области горного дела, строительства зданий на вечной мерзлоте и мониторинга их состояния, в сфере информационных технологий и других направлениях выходит на международный уровень.

Мы гордимся своими преподавателями, учёными, выпускниками, имена которых известны далеко за пределами Норильска, Красноярского края и России. Когда мы смотрим в будущее, нам не стыдно за своё прошлое, и мы готовы готовить лучшие кадры для всего Заполярья и для нашей большой страны. Я искренне благодарен всему коллективу, нашим друзьям и партнёрам, студентам и аспирантам. Желаю всем хороших и интересных проектов по дальнейшему развитию вуза.

В то же время я очень рад, что университет превратился в открытое общественное пространство, у нас проводятся мероприятия городского и федерального уровней. Тем самым университет становится точкой роста, на которую наш родной город может опереться в эпоху глобальной реновации. И в новом качестве мы способны подготовить для него специалистов ещё более широкого спектра. К нам уже едут студенты из других городов, десять поступили на бюджет, один на платное отделение. Надеюсь, эта тенденция будет продолжаться, а вдобавок мы сможем вовлекать в свои ряды тех выпускников школ, которые готовы оставаться в городе и работать на его благо.

Поздравил юбиляров по видеосвязи заместитель министра науки и высшего образования РФ Пётр Кучеренко:

– Дорогие студенты, преподаватели, сотрудники Заполярного государственного университета! Поздравляю вас со знаменательной датой, с 60–летием вуза. За годы своего существования он сумел занять ведущие позиции в сфере горной металлургии и других отраслях народного хозяйства. Его выпускниками по праву гордится таймырская земля и Российская Федерация в целом. Для меня вдвойне приятно поздравить вас с юбилеем, поскольку Таймыр — это моя малая родина. Место, где я взрослел, рос, где начинал свой путь. Желаю вам неиссякаемого оптимизма, радости, успехов и новых свершений. Ура, дорогие мои земляки!

Глава Норильска Дмитрий

Карасев, чествуя юбиляра, подчеркнул, что становление университета неразрывно связано со становлением нашего города, и сегодня очень сложно представить Норильск без него.

– Перед вами открываются широкие перспективы, в том числе вуз ждёт комплексное обновление здания и оборудования, строительство нового кампуса. Из его стен выходят люди, которые позже занимают руководящие посты на крупных предприятиях страны, в министерствах, в субъектах Федерации. Это говорит о том, что преподаватели вложили в этих студентов всю душу и силы. Я благодарю преподавательский состав, ветеранов и студентов за то, что вы неустанно продвигаете университет вперёд. Желаю новых успехов, здоровья, сил. У нас вместе много планов, и мы сможем их реализовать, — подчеркнул градоначальник.

Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, в свою очередь, отметил, что учиться в нашем университете — большая честь.

– У вас большое будущее. Уверен, что ваши выпускники продолжат добрые традиции и будут укреплять статус учебного заведения на своих рабочих местах, — сказал он. — Желаю вузу успешно развиваться, ведь без высшего образования не может развиваться государство и общество в целом.

Начало начал

Это учебное заведение в качестве высшего ведёт свою историю с декабря 1961 года, когда был издан приказ–распоряжение Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР «Об организации Норильского вечернего индустриального института». На базе вечернего факультета Красноярского института цветных металлов и Норильского горно–металлургического техникума и был создан НВИИ.

Но история будущего университета началась ещё раньше. На основании приказа Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР в Норильске был создан горно–металлургический техникум с дневной формой обучения, который открылся в Старом городе, в двухэтажном здании на улице Октябрьской. 5 октября 1944 года 185 бывших фронтовиков и вчерашних школьников сели за парты. Среди первых студентов были 30 представителей коренных народов Таймыра.

Сегодня здание вуза находится в аварийном состоянии, а тогда его обустройством занимался весь Норильск: столы и стулья делали на деревообрабатывающем заводе, классные и чертёжные доски — на кирпичном.

Первых студентов Норильский комбинат одел в мундиры и даже выдал им зимнюю форму — шинели с ушанками, во время войны это была роскошь.

Будущие работники предприятий обеспечивались жильём. При техникуме было общежитие на 100 человек. Для остальных директор комбината добился выделения половины одного из жилых домов на улице Октябрьской.

В первом заполярном учебном заведении учились студенты не только из Норильска и окрестностей, но и со всего края — из Дудинки, Игарки, Туруханска и Красноярска.

Дальнейшее развитие комбината вызвало необходимость подготовки не только техников, но и специалистов с высшим образованием, командиров производства высокой квалификации. 1 сентября 1947 года в здании техникума был открыт учебно–консультационный пункт Всесоюзного заочного политехнического института (УКП ВЗПИ), а в 1959 году — вечерний факультет Красноярского института цветных металлов.

Неспроста тогда говорили, что в коридорах техникума «академик толкался с академиком». В сороковые годы прошлого века в Норильлаге отбывали срок много учёных, профессоров разных направлений. Фамилии говорят сами за себя: Урванцев, Котульский, Федоровский и другие.

Самому северному учебному заведению скромной двухэтажки явно не хватало, поэтому в скором времени встал вопрос о его переселении в новую часть города. Южная линия — будущая улица 50 лет Октября — тогда была фасадом нового города и одновременно его «парадным входом». Здание для нового техникума, спроектированное архитекторами Непокойчицким и Миненко, построили в 1952 году. На тот момент оно было в числе самых красивых, самых больших и самых высоких. Шесть этажей, плюс функциональные чердак и подвал. А ещё лифт — один из самых первых в Норильске.

Вуз неоднократно менял статус: Норильский вечерний индустриальный институт, завод–ВТУЗ при НГМК, Норильский индустриальный, позже государственный институт. И, наконец, в сентябре этого года он получил гордое звание университета.

Именем академика

Самому северному университету страны присвоено имя выдающегося российского учёного — минералога Николая Федоровского, работавшего на Норильском комбинате и преподававшего геологические дисциплины в горно–металлургическом техникуме.

25 октября 1937 года Федоровского арестовали по обвинению в контрреволюционной работе и приговорили к 15 годам исправительно–трудовых лагерей. В Норильск Николай Михайлович прибыл в декабре 1945 года. До 1949 года, преподавая в техникуме, основал там минералогический кабинет, работал его заведующим. Преподавательскую деятельность совмещал с работой на Норильской опытной горно–исследовательской станции. Вольнонаёмные сослуживцы восхищались удивительной работоспособностью профессора. Выпускники техникума тех лет тепло вспоминали седого академика с молодыми глазами.

И так совпало, что в свой

60–летний юбилей институт получил имя этого учёного, у которого тоже юбилей — 135 лет со дня рождения. И третья юбилейная дата — в этом году теперь уже в университете были проведены ХХ Таймырские чтения. На этом ежегодном мероприятии вспоминали о нелёгкой судьбе профессора Федоровского, о его вкладе в становление учебного заведения.

В Тему

Таймырские чтения

«Таймырские чтения» — это уникальное международное научное и культурное мероприятие, привлекающее внимание российских и международных учёных, занимающихся исследованиями в Арктике, и направленное на бережное природопользование и устойчивое развитие Арктики, исследование истории и сохранение культуры народов Таймыра, воспитание у молодёжи чувства гордости за свою малую родину, уважение к культуре и традициям коренных народов Таймыра, к подвигам первопроходцев и тех, кто осваивал Таймыр на различных исторических этапах.

Начиная с 2002 года это одно из самых ярких научных событий в городе. Развитие «Таймырских чтений» превзошло все ожидания: проект из регионально–исследовательского превратился в международный конкурс. Ежегодно в нём принимают участие около 200 человек.

География чтений весьма обширна: на Таймыре — Дудинка, Хатанга и Норильск; по России — Санкт–Петербург, Смоленск, Челябинск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Красноярск, Республика Тыва; зарубежные страны — Венгрия, Норвегия, Финляндия, Польша, Германия.

Во время «Таймырских чтений» традиционно проводились выставки работ студентов отделения Норильского колледжа искусств «Северное сияние»; выставки известных художников и фотомастеров. Также были организованы традиционный мастер–класс по художественной вышивке, исторические ретроспективы, дискуссионные площадки, круглые столы, презентации книг и монографий. Ещё одной особенностью этого проекта явилось проведение творческого конкурса чтецов, поэтического и музыкального конкурсов.

Результаты конкурса размещались на официальном сайте университета: www.norvuz.ru

По итогам выйдет специальный номер журнала «Культура. Наука. Производство». В конце года он также будет доступен на сайте университета.