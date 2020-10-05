«Горячая линия» с управлением Росреестра по Красноярскому краю
«Горячая линия» с управлением Росреестра по Красноярскому краю
8 октября с 11.00 до 12.00 состоится «горячая линия» по вопросам осуществления государственного земельного надзора.
Если вас интересует, как не нарушить земельное законодательство, либо в каких случаях может быть проведена внеплановая проверка в отношении землепользователя, то специалисты отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Красноярскому краю ответят на эти и другие вопросы.
Телефон: (391) 226-55-13.