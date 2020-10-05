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«Горячая линия» с управлением Росреестра по Красноярскому краю

«Горячая линия» с управлением Росреестра по Красноярскому краю

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«Горячая линия» с управлением Росреестра по Красноярскому краю

8 октября с 11.00 до 12.00 состоится «горячая линия» по вопросам осуществления государственного земельного надзора.

«Горячая линия» с управлением Росреестра по Красноярскому краю

Если вас интересует, как не нарушить земельное законодательство, либо в каких случаях может быть проведена внеплановая проверка в отношении землепользователя, то специалисты отдела государственного земельного надзора управления Росреестра по Красноярскому краю ответят на эти и другие вопросы.

Телефон: (391) 226-55-13.

5 октября в 16:50 460
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