МАУ ИЦ «Норильские новости»

Горячая вода в домах Норильска появится раньше запланированного срока

Горячая вода в домах Норильска появится раньше запланированного срока

Главная / Новости / Город

Горячая вода в домах Норильска появится раньше запланированного срока

Уже 29 августа в городе завершатся гидравлические испытания и промывка сетей.

Горячая вода в домах Норильска появится раньше запланированного срока

Согласно действующему законодательству, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура устанавливается ниже +8 градусов.

- Однако в целях недопущения распространения респираторных заболеваний, гриппа и ОРВИ на комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций было принято решение начать отопительный сезон раньше, - сообщил Артём Парежев, и. о. заместителя начальника управления городского хозяйства администрации Норильска. - Тепло в норильских домах появится 30 или 31 августа, всё зависит от качества проб воды.

Все службы на 100% готовы к работе, в соответствии с утверждёнными графиками составлены акты и паспорта готовности.

Напомним, что городской паспорт готовности Норильск получит 15 ноября, после проверки Ростехнадзора.

Текст Дарья Правдивцева
Фото Владимир Макушкин
27 августа в 16:57 630
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также