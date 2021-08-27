Горячая вода в домах Норильска появится раньше запланированного срока

Согласно действующему законодательству, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура устанавливается ниже +8 градусов.

- Однако в целях недопущения распространения респираторных заболеваний, гриппа и ОРВИ на комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций было принято решение начать отопительный сезон раньше, - сообщил Артём Парежев, и. о. заместителя начальника управления городского хозяйства администрации Норильска. - Тепло в норильских домах появится 30 или 31 августа, всё зависит от качества проб воды.

Все службы на 100% готовы к работе, в соответствии с утверждёнными графиками составлены акты и паспорта готовности.

Напомним, что городской паспорт готовности Норильск получит 15 ноября, после проверки Ростехнадзора.