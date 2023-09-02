Город — холст для творчества

Организатором мероприятия выступила команда профессиональных художников из Санкт–Петербурга — компания «Раскрасим всё». Мастера несколько лет сотрудничают с администрацией Норильска и «Норникелем». Художники уже украсили настенной росписью известные всем норильчанам фасады спортхолла «Айка», техникума промышленных технологий и сервиса, жилых домов. Как рассказала представитель пресс–службы оркгомитета фестиваля Виктория Шиляева, «Город бесконечного вдохновения» стал частью проекта по благоустройству Норильска.

– Нужно не только создавать для норильчан красоту, но и привлекать их самих к творческому процессу. Городская среда влияет на жителей, — убеждена Виктория Шиляева. — Чем больше красоты окружает нас каждый день, тем лучше мировосприятие. А если профессиональные художники творят в соавторстве с горожанами, то последние чувствуют себя вовлеченными и меняют своё отношение к окружающей действительности в позитивную сторону. Творчество также может стать самым громким рупором для диалога с жителями Норильска. Искусство не оставляет никого равнодушным, оно задаёт вопросы и помогает искать на них ответы..

Первый фестиваль «Город бесконечного вдохновения» команда «Раскрасим всё» провела в 2021 году. Опыт был успешным, и в августе 2023 года мероприятие вернулось в Норильск. За пять дней фестиваль объединил почти 800 человек! Вместе с гостями из культурной столицы норильчане освоили новые виды искусства, создали четыре уличных арт–объекта и подготовили номера для финального шоу–концерта.

Наши руки не для скуки

Церемонию завершения фестиваля «Город бесконечного вдохновения» открыла ведущий специалист управления корпоративных проектов Заполярного филиала «Норникеля» Анна Бенкс.

– Когда я смотрела итоговый видеоролик, не могла поверить, что мы так много сделали за пять дней фестиваля. Чтобы насладиться совместным творчеством горожан, я специально поехала по Ленинскому проспекту. Прохожие смотрят на панно и картины, фотографируются, делятся радостью и удивлением. Для авторов и создателей этой красоты эмоции норильчан стали лучшей наградой. И пусть фестиваль подошёл к концу, но вдохновение, которым мы все зарядились, бесконечно. Надеюсь, что и в следующем году компания «Норникель» вместе с командой фестиваля подарит городу ещё много достойных образцов паблик–арта, — отметила Анна Вячеславовна.

Мастер–классы фестиваля не только разбудили в норильчанах творческое начало, но и дали возможность оставить след в истории Норильска. В городе появились мозаичное панно из пластиковых крышек, зеркальная мозаика, картина по номерам — в арках домов на Ленинском проспекте и скульптурная композиция во дворе Публичной библиотеки. Все эти арт–объекты созданы при непосредственном участии норильчан разных возрастов.

О том, как создавали экомозаику из вторсырья, рассказала менеджер проекта «Пластик в дело» Проектного офиса развития Арктики и ведущая мастер–класса Наталья Булюкина:

– На рисунке изображены две совы — символ семьи. Для создания панно нам потребовалось почти 4000 крышек. Боксы для их сбора за месяц до начала фестиваля разместили в Молодёжном центре и библиотеках. Основой для арт–объекта стал лист ДВП, обклеенный плёнкой, на которой был нанесён рисунок. На изображении закрепляли крышки, покрашенные акриловой краской. Заполняли панно на мастер–классах с участниками–норильчанами и с помощью волонтёров. Размер арт–объекта — 2 м*1,2 м. Использовали крышки разных размеров, поэтому фактура панно получилась неоднородная, за счет этого изображение кажется объёмным.

Помимо участия в мастер–классах по созданию масштабных образцов паблик–арта участники фестиваля могли сделать небольшие изделия для себя. Своими впечатлениями поделилась пятилетняя Катерина Недошовенко, воспитанница детского сада № 29.

– Мы с мамой три дня ходили на разные мастер–классы. Я сделала три подвески из цветов, камешков и блёсток. Эти занятия понравились мне больше всего! — рассказала Катя.

Девочка получила памятный подарок от оргкомитета фестиваля как одна из самых активных участниц. По словам мамы Катерины, они были очень удивлены, когда услышали свою фамилию!

– Хочется сказать огромное спасибо организаторам за такое яркое мероприятие. Это было великолепно, мы испытали море позитивных эмоций! На фестиваль отправились всей семьей! Дочь с радостью шла создавать украшения, супруг — играть на барабанах, а меня привлекли занятия латиноамериканскими танцами. Я даже стала участницей концертного номера! Это было незабываемо! — рассказала мама Кати Анна Недошовенко.

Лови ритм

Запись на все мастер–классы закрыли очень быстро — желающих было много. Норильчан приглашали получить азы настенной росписи, создания украшений из эпоксидной смолы, витражей из стекла, мозаичных панно из пластиковых крышек и стекла. Свою аудиторию нашли и преподаватели игры на барабанах и латиноамериканских танцев. Участники, которые освоят эти направления в ходе фестиваля, должны были представить шоу–номера для финального концерта.

Первыми на сцену Городского центра культуры вышли танцоры. 15 норильчан готовили свой номер под руководством преподавателя из Петрозаводска Пабло Колладэ.

– Я родился на Кубе, но с 2010 года живу в России, приехал к невесте и остался здесь. В Норильске впервые, но город мне понравился. Норильчане — потрясающие люди! Моя задача на фестивале — поставить номер с участниками мастер–классов. Сложность была в том, что на каждое занятие приходили новые участники, и мне приходилось их встраивать в постановку. Я выбрал для финального концерта танец, в котором сочетаются несколько стилей. Начали с бачаты, потом перешли на сальсу, заключительный фрагмент — реггетон. У нас здорово получилось! Мои ученики самые замечательные! Латиноамериканские танцы являются социальным искусством, объединяющим людей разных возрастов. Главное, чтобы у них было желание. И наш финальный номер ярко это продемонстрировал! — отметил Пабло Колладэ.

Публика встретила выступление воспитанников кубинско–русского тренера овациями! Зрители подбадривали исполнителей, хлопали в такт и танцевали вместе с ними. В финальной сцене церемонии закрытия фестиваля, также поставленной Пабло, все дружно бросились в пляс вместе с огромной ростовой куклой — белым медведем. В восторге от наставника осталась и волонтёрская команда. Как рассказала волонтёр фестиваля Анжелика, после занятий танцами у неё появилось желание съездить на Кубу и там продолжить совершенствоваться в этом искусстве. Харизма Пабло покорила всех без исключения!

Ярким моментом финального шоу–концерта стал номер петербургского музыканта, участника барабанного шоу Drum Time Серафима Носкова. Под его руководством норильчане освоили азы игры на ударном музыкальном инструменте. Что интересно, в качестве барабанной установки использовали металлические бочки!

– На отчётном концерте мы представили барабанное шоу с визуальными элементами. Я выбрал 12 лучших участников моих мастер–классов, каждый из которых впервые взял палочки в руки. На подготовку шоу у нас было всего четыре дня, репетировали по полтора часа. Публика замечательно приняла номер! — рассказал Серафим Носков.

Завершился второй фестиваль «Город бесконечного вдохновения» танцевальным флешмобом под руководством Пабло Колладэ, Серафима Носкова и DJ Baldin, резидента радио «Рекорд». Творческая энергия гостей, организаторов и волонтёров буквально пропитала пространство, и её частичку каждый унёс в себе.

Норильск стал ярче, жители — сплочённее. Открыв для себя необычные источники вдохновения и познакомившись с новыми видами искусства, они отточат полученные на мастер–классах навыки долгими зимними вечерами и будут с нетерпением ждать бесконечного вдохновения в следующем году.

Фото Владимира Макушкина и оргкомитета фестиваля.