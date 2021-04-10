Город глазами норильчан

Открывая это ключевое для города мероприятие, Дмитрий Карасев призвал всех норильчан как можно активнее участвовать в формировании облика будущего Норильска:

– Мы готовы выслушать и рассмотреть каждое предложение общественности, — обратился к собравшимся глава города. — Только так мы сможем составить оптимальный план действий и реализовать представившиеся возможности.

Также Дмитрий Карасев озвучил финансовые показатели, лежащие в основе плана социально–экономического развития территории.

120,1 млрд руб. — именно такими средствами Норильск уже располагает для решения первоочередных задач в рамках подписанного в феврале четырёхстороннего соглашения.

На реновацию жилищного фонда только до 2024 года будет направлено 7,1 млрд рублей, ещё 59,7 млрд руб. предстоит потратить на эти цели до 2035 года. 4,5 млрд рублей до 2024 года направят на переселение норильчан в районы с благоприятными условиями проживания — новый дом обретут 1860 семей.

Решение таких актуальнейших для Норильска вопросов, как реформирование и модернизация жилищно–коммунального хозяйства, а также восстановление инженерной и коммунальной инфраструктур, потребует затрат в размере 2,3 млрд руб. до 2024 года и 27,4 млрд руб. — до 2035 года. На благоустройство городских территорий только в нынешнем году будет выделено 62,5 миллиона рублей.

Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры предусматривают финансовое обеспечение в объёме 4,04 млрд руб. до 2024 года и 2,7 млрд руб. — до 2035 года. Серьёзных вложений требует также обеспечение безопасности жизненно важных объектов и инфраструктуры Большого Норильска: 1, 8 млрд руб. — до 2024 года и 10,5 — млрд руб. до 2035 года.

Верное направление

Стратегическая сессия «Норильск–2035. Трансформация» проходила в Норильском государственном индустриальном институте. Её работа была разделена на пять направлений.

Первую секцию посвятили развитию жилой зоны и благоустройству городской среды. На ней обсуждали строительство нового жилья по современным технологиям и благоустройство районов застройки, уделив отдельное внимание комплексной застройке Оганера. Ещё одна обширная тема — развитие инженерной и коммуникационной инфраструктур. Среди других вопросов значилось обсуждение единого архитектурного стиля города, реконструкция исторических зданий, озеленение городских дворов и прочее.

Тема второй секции — создание общественных пространств современного формата. Речь в том числе шла о благоустройстве мест массового отдыха, расширении событийной жизни города и строительстве туристической инфраструктуры. На третьей площадке участники рассматривали социальные аспекты. Это создание современных социальных объектов, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация существующей социальной инфраструктуры, вывод соцуслуг на новый качественный уровень, повышение социальной активности горожан. Также обсуждалась программа переселения северян на материк и подготовка кадров в соответствии с новыми потребностями экономики.

Развитие транспортной системы и повышение городской мобильности — такова тематика четвёртой секции. Основные точки внимания — строительство, ремонт и реконструкция улично–дорожной сети, развитие городской транспортной навигации, обеспечение безопасности дорожного движения и улучшение качества предоставления транспортных услуг. Пятую площадку отвели под обсуждение расширения функционала торгово– развлекательных объектов.

Стройплощадка

Одним из главных пунктов стратегической сессии в Норильске стала реновация жилищного фонда. О планах по развитию жилой среды также рассказал Дмитрий Карасев.

В 2021–2024 году в Центральном районе построят два многоэтажных дома, район застройки будет благоустроен. В Оганере появятся три новые многоэтажки. Территорию тоже благоустроят, предусмотрено наличие транспортной, социальной и коммунальной составляющих. На существующих ростверках в Центральном районе и в Талнахе возведут десять малоэтажных жилых зданий. Процесс ликвидации аварийного и ветхого жилищного фонда затронет семь объектов. Кроме того, в Центральном районе будет проведена реконструкция зданий, имеющих историческую ценность для Норильска.

Дорожные споры

Разговор о реформе транспортной системы и повышении городской мобильности начался с определения главных особенностей территории. Участники не только подняли традиционные темы, например, сложные погодные условия и связанные с этим ограничения движения транспорта, но и предложили свои пути решения городских проблем. Так, говорилось о необходимости усиления контроля за безопасностью движения при помощи внедрения систем видеонаблюдения, введения дополнительных маршрутов, реконструкции улично–дорожной сети с учётом роста транспортного потока. Прозвучали и неожиданные идеи — о переводе норильского общественного транспорта на газомоторное топливо (предлагается использовать ресурсы окружающих Норильск месторождений углеводородов) или строительстве монорельсовых транспортных систем между районами. В связи с увеличением интенсивности движения ещё более актуальными стали вопросы организации в городе парковок и утилизации старых авто.

Шла речь и об усовершенствовании маршрутной сети общественного транспорта — с тем, чтобы появилась возможность охватить все микрорайоны и направления. Не менее активно обсуждали обустройство тёплых остановок и внедрение новых интернет–сервисов, в том числе позволяющих отслеживать графики движения автобусов.

Стоит только захотеть

Обсуждение самых актуальных тем сессии достигло своего пика на площадке, посвящённой развитию жилой зоны Норильска и благоустройству. Участники успели поговорить о многих проблемах городской среды, копившихся десятилетиями.

Предложенную Дмитрием Карасевым идею создать прогулочную зону по образцу одного из столичных переулков охотно поддержали и даже назвали конкретную локацию — улицу Мира. Прежде чем приступить к её декоративному оформлению — установке светящихся деревьев и гирлянд, озеленению, расширению и общему облагораживанию – здесь нужно привести в порядок коллекторное хозяйство. Также следует найти достойное применение ростверкам и основаниями, оставшимся от демонтированных домов. По мнению горожан, здесь привольно могут разместиться спортивные сооружения, кафе и даже оранжереи.

На фоне уходящей зимы своевременно прозвучала тема снегоборьбы — не только на автодорогах, но и во дворах. Для их очистки предложили использовать мобильные снегоплавильные машины, производство которых отечественные машиностроители уже освоили. Естественно, для начала специалисты в области городского хозяйства должны подсчитать, сколько это будет стоить в сравнении с традиционными способами уборки и вывоза снега за город. Стоит отметить, что Норильск, как это уже не раз бывало, сам по себе может стать эффективной экспериментальной площадкой для внедрения новаторских предложений.

Свободное время

Развитие социальной инфраструктуры и сервисов — тема, во многом созвучная другим аспектам жизни Норильска. Дискуссия вышла живой и насыщенной. Участникам стратегической сессии нашлось, о чём сказать. Одним из вопросов, вызвавших самое активное обсуждение, стало то, как трудно бывает добраться до спортивных, культурных и досуговых заведений — особенно зимой, в плохую погоду. Попутно упомянули об ограниченном количестве тёплых остановок в городе и задержках в движении транспорта. Собравшиеся задумались над тем, как можно локализовать места, где горожане могут проводить свободное время. Идея состоит в том, чтобы в шаговой доступности для жильцов того или иного жилого комплекса или двора создавать небольшие спортивные или культурные центры. Участники сошлись во мнении, что это было бы гораздо полезнее, чем нынешнее обилие торговых точек.

При этом внимание заострили на том, что инициатива в продвижении таких досуговых мини–центров должна принадлежать муниципалитету — вряд ли малый бизнес станет брать на себя бремя социальных расходов подобного рода. Идея заслуживает особого внимания, поскольку похожие проекты в истории Норильска уже существовали — в виде дворов под куполом в районе улиц Комсомольской и Завенягина. Но в прошлом от реализации замыслов пришлось отказаться из–за неподходящей структуры грунта на этих участках.

Также участники подчеркнули необходимость равномерного распределения досуговых площадок между теми, кто предпочитает отдых в помещениях, и теми, кто любит бывать на свежем воздухе. По общему мнению, горожане сейчас особенно нуждаются в обустройстве велосипедных дорожек, игровых зон и скверов.

Точка зрения

Немало интересных предложений от горожан поступило по поводу создания в городе новых общественных пространств и событийных центров. Значительную часть аудитории составляла молодёжь, уже имеющая опыт реализации подобных проектов. Среди высказанных участниками идей — создание единого информацион-ного центра по культурным локациям города. Смысл её заключается в разработке навигационной системы, позволяющей ориентироваться в культурном пространстве Норильска не только гостям города, но и самим норильчанам. Число исторических и экскурсионных площадок предложили дополнить комплексом со смотровой площадкой на горе Шмидта — он рассказывал бы о том, с чего начинался Норильск. Развитие туризма горожане связывают с дальнейшим обустройством туристической зоны в районе Хараелахских гор, возле Красных Камней. В городской черте могут появиться информационно–культурные центры, которые знакомили бы желающих с территорией, историей Норильска.

А ещё выяснилось, что норильчане мечтают прогуляться по зимнему саду и сходить с детьми в зоопарк. Что ж, и в этом нет ничего невозможного, уверены участники сессии.

Вкратце итоги мероприятия Дмитрий Карасев подвёл в интервью телеканалу Норильск ТВ:

– Такие встречи, безусловно, важны для нас. Цель — услышать каждого жителя Норильска — достигнута благодаря активности, проявленной горожанами самого разного возраста. Но это не значит, что если вы не смогли высказаться сегодня, то вас не услышат завтра. Приём предложений продолжается. Город, на который мы смотрим глазами норильчан, я уверен, обретёт новые очертания, а совместные решения помогут воплотить намеченное в жизнь.