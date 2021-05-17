Город готовится к лету

На Ленинском проспекте уже поставили 17 лавочек, ещё пять появились на ул. Орджоникидзе и две на ул. Красноярской. На очереди - ул. Талнахская.

- Для удобства снегоуборки на зиму скамейки увозят на склад, а примерно в середине мая возвращают обратно. В течение трёх недель они появятся во всех районах Большого Норильска. В общей сложности мы установим около ста лавочек и 70 урн, - пояснил Сергей Бойцов, заместитель начальника управления «Норильскавтодор».

К сожалению, вандалы в Норильске не дремлют. Прошлым летом с трассы Норильск - Талнах исчезли шесть лавок, в самом районе не досчитались трёх. Около 20% скамеек были повреждены.

На части городских объектов малые архитектурные формы устанавливает управление жилищно-коммунального хозяйства. Лавочки появились на площади Памяти Героев, возле памятника «Героям войны и труда», на Театральной и Комсомольской площадях. До 10 июня в городе установят около 200 лавок и урн.

Содержанием малых архитектурных форм в районах остановочных пунктов будут заниматься бригады «ИЛАН-Норильск», на других объектах - подрядная организация «СМК Лидер». Каждый день с пяти до восьми утра работники выходят на улицы города и очищают урны и газоны.