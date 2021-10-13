Город к зиме готов?

- В 85 домах проведена гидропневматическая промывка системы отопления, МУП КОС завершил запланированные ремонты сетей всех типов. НТЭК работы ведёт до 1 ноября, но готовность – более 90%. Управление городского хозяйства проверило готовность к отопительному периоду управляющих и сетевых организаций, муниципальных учреждений социальной сферы, предприятий ЗФ. Большинству из них выданы паспорта готовности, отдельным – акты с замечаниями, где указаны и сроки их устранения, - рассказал Павел Пискунов. - Все организации, эксплуатирующие жилой фонд и объекты муниципальной собственности, укомплектованы запасом материально-технических ресурсов для ликвидации возможных аварий на сетях, есть и бригады аварийно-восстановительных работ.

В свою очередь глава Норильска Дмитрий Карасев напомнил, что все жалобы по отоплению горожане должны направлять в первую очередь в свои управляющие компании. Нет реакции? Продублируйте обращение в управление городского хозяйства администрации Норильска.