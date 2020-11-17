Сразу после окончания отопительного сезона 2019-2020 гг. службы города начали подготовку к следующему. За это время они провели колоссальную работу.

- Специалисты ресурноснабжающих организаций, управляющих компаний, управления жилищно-коммунального хозяйства, городского хозяйства провели осмотр и подготовили к началу следующего отопительного сезона 183 км тепловых сетей, 186 км водопроводных сетей, почти 300 км электросетей и 40 км канализационных сетей. Проведена ревизия и осмотр более трёх тысяч тепловых пунктов многоквартирных жилых домов по Норильску, - рассказал Артём Парежев, начальник отдела теплоэнергетики управления городского хозяйства администрации города Норильска.

И это только одна сторона медали. Помимо технических моментов было подготовлено огромное количество документов, которые были направлены в Ростехнадзор.

Далее были организованы комиссии для проверки готовности объектов к началу сезона. Но решающее слово было за специалистами федерального органа.

- Была проведена предварительная проверка, по результатам которой Ростехнадзором были выявлены недочёты. Но в соответствии с действующим законодательством проверка муниципалитетов осуществляется по 15 ноября. Поэтому после устранения всех недочётов в период с 9 по 13 ноября прошла итоговая проверка, после которой городу выдан паспорт готовности. Теперь мы можем с уверенностью сказать, что город на 100% готов к отопительному сезону 2020-2021 гг., - подытожил Артём Парежев.

Напомним, что в 2020 году отопительный сезон стартовал 21 сентября.