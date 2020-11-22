Город освобождается из снежного плена

Сегодня, 22 ноября, в конференц-зале администрации города состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, посвящённое работе городских служб в сложных метеоусловиях. Первым исполняющий полномочия главы города Николай Тимофеев заслушал доклад Руслана Аллаярова, начальника управления ГО и ЧС города Норильска.

— Штормовое предупреждение действовало на территории с 10 часов утра 20 ноября до 6 часов утра 22 ноября, — говорит Руслан Аллаяров. — Прогноз метеорологов подтвердился, стихия бушевала. Информация о погодных условиях дежурной диспетчерской службой города направлялась руководителям объектов жизнеобеспечения своевременно. НТЭК на время штормового ветра ввела на своих объектах режим повышенной готовности, были мобилизованы дополнительные аварийно-спасательные бригады и техника.

Управляющие компании, субъекты экономики предоставляли информацию о складывающейся ситуации каждые четыре часа. В полной мере информация поступала от НТЭК, управляющих компаний — «Заполярный жилищный трест», «Северный управдом», а также от муниципальных предприятий «Торгсервис» и «КОС». В их адрес нареканий нет. Остальные управляющие компании — УК «Город», «Жилкомсервис», «Нордсервис», «Северный быт» и «Талнах» — доводили информацию в телефонном режиме либо по запросу.

На дорогах Большого Норильска произошло 13 ДТП.

Аэропорт два дня работал в условиях штормового предупреждения, часть рейсов прибывала, часть — уходила на запасные аэродромы. Для доставки пассажиров под рейс и вывоза из аэропорта были привлечены дополнительные автобусы. Всего было задействовано на маршруте № 33 десять автобусов. Для доставки пассажиров по маршруту Норильск — Кайеркан — дополнительно девять автобусов. Колонны автобусов НПОПАТ формировались оперативно. Скопления пассажиров на территории автовокзала не было.

На территории управляющей компании «Заполярный жилищный трест» 21 ноября были замечены листы кровли, которые оторвались от крыши. Силами УК они были прикреплены без выхода на кровлю, работы велись на чердаках.

— В целом с капризами погоды все службы справились неплохо, — добавил Руслан Аллаяров. — Пару дней у нас будет передышка, а начиная со среды вновь ожидается ухудшение погоды: снег, метель и штормовое предупреждение.

Сергей Липин, генеральный директор НТЭК, пояснил, что благодаря приложенным усилиям пургу пережили без отключения электроэнергии и перерывов в энергоснабжении.

О своей работе отчитались и управляющие компании. В субботу, 21 ноября, некоторые УК вывели на расчистку подъездных путей снегоуборочную технику, всего порядка десяти единиц. После снятия штормового предупреждения коммунальные службы приступили к снегоуборке более активно и стали расчищать проезды к подъездам многоквартирных домов и мусорным бакам. Кроме того, были выведены дворники, которые стали чистить от снега крылечки домов. Константин Купреенко, заместитель главы города по городскому хозяйству, рассказал присутствующим, что в субботу в управление поступила информация о повреждении кровли административного здания на ул. Севастопольской, 7, и кровли второго корпуса гимназии № 4, который находится на ул. Пушкина, 6А. Специалисты выезжали на осмотр повреждений и, после того как ветер стихнет, кровля будет закреплена. Во время непогоды мусор региональным оператором вывозился.

Отдельно по ситуации на своих территориях отчитались руководители управляющих компаний. На большинстве территорий обошлось без повреждений кровель, тем не менее обследование кровель будет дополнительно проведено. Снег с дворовых территорий начнёт вывозиться в ближайшие часы.

Больше всего досталось от стихии домам, которые находятся в ведении «Заполярного жилищного треста». Сильным ветром повредило пять кровель домов, расположенных на ул. Комсомольской, 4 и 22; 50 лет Октября, 1, Лауреатов, 23, и на Ленинском проспекте, 5. Аварийная служба управляющей компании работает в усиленном режиме. На устранение повреждений было выведено восемь кровельщиков. А за чистоту возле подъездов борются 17 дворников.

Николай Тимофеев поручил руководителям управляющих компаний держать под личным контролем вопрос по очистке подъездных путей и посыпке дворов, так как именно по этому поводу поступает множество жалоб от жителей города.

После снежной вьюги как никогда актуальна уборка снега с улиц и дорог Большого Норильска. Александр Аношкин, и. о. начальника «Норильскавтодора», рассказал, что на снегоуборку выведена вся дорожная техника подрядчиков, отвечающих за содержание улично-дорожной сети.

— Вчера, 21 ноября, в вывозе снега из Центрального района было задействовано 35 самосвалов, две рольбы, — говорит Александр Аношкин. — Сегодня в районе работает пять автогрейдеров. Если говорить о комплексной работе, то за смену выходит 58 самосвалов, 16 автогрейдеров, 19 автопогрузчиков, восемь малых автопогрузчиков BobCat и так далее. Движение по дорогам не останавливалось, предписания подрядчики выполняют, противогололёдным материалом, где было необходимо, улицы и дороги посыпались. Остановок движения автобусов и прочего транспорта не было.

Исполняющий полномочия главы города выразил недовольство отсутствием на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям представителя компании «ИЛАН-Норильск». К руководителю именно этой организации у Николая Тимофеева накопилось больше всего вопросов.

Также успешно справляются с дорожной ситуацией УАДиС и ЦАТК, которые делают всё, чтобы дороги были чистыми от снега и посыпаны противогололёдным материалом.

— Сейчас важно как можно быстрее произвести расчистку от снега подъездных путей к многоквартирным домам, поддерживать хорошее состояние автодорог и я прошу все службы — управляющие компании, дорожные организации — направить на это все усилия. Также важно, чтобы УК проверили сохранность кровель, а где необходимо — выполнили ремонтные работы. — Подытожил в завершение заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям Николай Тимофеев.