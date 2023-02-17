Город продолжает бороться с сюрпризами погоды

Вот уже несколько дней непогода мешает норильчанам отправиться в заслуженный отпуск — дорога в аэропорт закрыта для всех видов транспорта. На помощь авиапассажирам пришла городская администрация.

Теперь в случае закрытия автодороги в аэропорт отправляется дежурный представитель МУП «НПОПАТ», который контролирует и процесс отправки колонн, и следит за тем, чтобы все желающие выбраться из Алыкеля имели возможность это сделать. Такое рациональное предложение в начале года внёс глава города Дмитрий Карасев. О том, что инициатива работает, на общегородской планёрке рассказал Павел Пискунов, начальник управления городского хозяйства.

Поговорили на планёрке и о снегоуборке на дворовых территориях, по этому поводу в последние несколько дней поступает немало жалоб от горожан. Приняв во внимание пожелания горожан, управляющие компании организовали встречу, в ходе которой составили график снегоуборки. Соответствующие планы разместили на официальных сайтах компаний, а непосредственно процесс очистки дворов взят на контроль управлением горхоза. За январь было вывезено 46 тыс. кубометров снега, а за февраль — уже 50 тыс. Работать над вывозом снега службы будут вплоть до его полного таяния. Глава города отметил, что по стандартам как минимум все подъездные пути на расстоянии трёх метров от дома должны быть свободны, вне зависимости от составленного графика. Но требования выполнены далеко не во всех дворах, на что попросил представителей горхоза обратить пристальное внимание.